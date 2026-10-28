As maiores empresas do Espírito Santo. Veja a lista:

As plataformas de comércio internacional seguem dominando o ranking das maiores empresas do Espírito Santo. A Comexport, pelo segundo ano seguido, obteve a maior receita operacional líquida entre as companhias do Estado, R$ 36,5 bilhões, e manteve-se à frente da Petrobras, que ficou em R$ 30,1 bi. Os dados são do Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2026, divulgado na noite desta quarta-feira (28). Os números são os fechados no exercício de 2025. Timbro Trading (R$ 13,7 bilhões), Vale (R$ 13,3 bi) e Sertrading (R$ 13,01 bi) fecham o top 5.
O movimento de expansão das plataformas de comércio não é novo no Estado, mas ganhou muita força nesta década, principalmente após a convalidação dos incentivos fiscais, em 2017. Com uma base portuária, inclusive cadeia de fornecedores, já montada e com benefícios tributários garantidos até o final de 2032, os investimentos do setor explodiram no Estado. Hoje, o Espírito Santo é a maior porta de entrada de carros eletrificados, jatos executivos e máquinas para construção civil e agronegócio do Brasil. O movimento é tão forte que gigantes industriais como Petrobras, Vale, ArcelorMittal e Samarco acabaram perdendo a histórica liderança do ranking organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo.
O trabalho foi feito tomando por base as informações econômico-financeiras extraídas de balanços tornados públicos ou fornecidas pelas organizações. Foi considerado o percentual da receita gerada no Espírito Santo.
A receita operacional líquida das 200 maiores empresas do Espírito Santo totalizou R$ 222 bilhões em 2025, 1,27% acima do registrado em 2024. O Comércio (atacadista e varejista) fez R$ 91,9 bilhões, sendo que o atacadista entregou R$ 83,5 bi. A Indústria teve uma receita de R$ 86 bilhões, os Serviços ficaram com R$ 41,6 bi e o Agronegócio reportou R$ 2,5 bi. Lembrando que estamos falando "apenas" dos 200 maiores faturamentos (divulgados) do Estado.
A lista das 100 maiores (receita operacional líquida em R$):
1 COMEXPORT: 36.503.727.785,72
2 PETROBRAS: 30.197.452.655,54
3 TIMBRO TRADING: 13.722.095.000,00
4 VALE: 13.307.347.182,97
5 SERTRADING: 13.010.932.000,00
6 ARCELORMITTAL BRASIL: 11.473.520.990,77
7 SAMARCO: 10.589.918.000,00
8 BANESTES: 6.151.788.395,90
9 EDP ESPÍRITO SANTO: 5.835.030.000,00
10 TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR: 3.909.710.692,00
11 KURUMÁ: 3.535.102.000,00
12 COLUMBIA TRADING: 3.324.584.000,00
13 MEDSÊNIOR: 3.122.465.116,00
14 COOABRIEL: 2.861.969.895,00
15 UNICAFE: 2.727.435.000,00
16 SICOOB CONEXÃO: 2.616.942.302,00
17 UNIMED VITÓRIA: 2.407.524.000,00
18 KORA SAÚDE: 2.384.128.000,00
19 NATER COOP: 2.176.711.301,73
20 BRASPRESS: 1.990.142.286,00
21 SICOOB CENTRAL ES: 1.794.598.425,00
22 SUPERIA TRADING SOLUTIONS: 1.588.541.599,00
23 SICOOB SUL-SERRANO: 1.495.745.751,00
24 VIX LOGÍSTICA: 1.417.095.000,00
25 CESAN: 1.346.620.000,00
26 VOLARE VEÍCULOS: 1.322.981.000,00
27 BRAMETAL: 1.172.425.867,00
28 SÃO BERNARDO SAMP: 1.161.374.169,00
29 VITÓRIA DIESEL - MERCEDES: 1.101.227.069,02
30 SICOOB SUL: 1.075.993.687,00
31 SAVIXX: 1.050.761.000,00
32 MÓVEIS SIMONETTI: 994.186.355,00
33 NICAFÉ: 975.343.998,00
34 SICOOB COOPERMAIS: 972.739.863,00
35 AEBES: 925.612.146,00
36 ES GÁS: 795.590.000,00
37 PERFILADOS RIO DOCE: 757.033.164,31
38 CRC DISTRIBUIDORA: 753.918.000,00
39 SICOOB CREDIROCHAS: 735.174.644,00
40 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA: 703.902.000,00
41 VITÓRIA MOTORS JEEP: 687.565.683,58
42 EXTRAFRUTI - HORTIFRUTIGRANJEIROS: 636.061.015,00
43 REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL: 612.237.439,62
44 USINA ALCON: 598.273.292,00
45 PLACAS DO BRASIL: 593.639.151,00
46 FIBRASA SUDESTE: 582.875.149,00
47 UNIMED SUL CAPIXABA: 560.208.813,40
48 TAI MOTORS: 551.793.012,00
49 TIMENOW CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS: 548.012.000,00
50 ECOVIAS CAPIXABA: 505.108.000,00
51 EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA: 503.163.000,00
52 VAMTEC VITÓRIA: 485.943.366,00
53 WINE.COM.BR: 484.938.000,00
54 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA: 484.478.559,00
55 SICOOB SUL-LITORÂNEO: 468.860.536,00
56 LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS: 453.932.511,88
57 ISH TECNOLOGIA: 446.822.000,00
58 ABAV: 442.916.427,00
59 ONCOVIT: 424.447.737,04
60 LOG-IN LOGÍSTICA: 396.140.000,00
61 HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA: 388.324.000,00
62 BANSEG: 385.930.000,00
63 REDE ANCORA-ES: 379.285.055,00
64 BUAIZ S.A INDÚSTRIA: 368.892.000,00
65 HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES: 355.196.987,00
66 SPASSU: 337.141.092,38
67 NIBRASCO: 334.453.000,00
68 MAFRICAL: 332.170.000,00
69 VPORTS: 312.420.000,00
70 DECOLORES: 311.956.876,00
71 LECARD: 304.619.000,00
72 SELITA: 299.066.629,00
73 RDG AÇOS DO BRASIL: 293.844.081,00
74 SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO: 293.417.039,91
75 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL: 288.639.999,00
76 PORTOCEL: 287.549.000,00
77 PELICANO CONSTRUÇÕES: 280.125.767,22
78 DIAÇO: 278.670.000,00
79 AGORACRED: 266.560.000,00
80 SEGEX UVV ON: 264.568.000,00
81 VITORIAWAGEN: 255.471.910,00
82 AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL: 251.598.000,00
83 UNIMED NOROESTE CAPIXABA: 248.718.408,00
84 100 GRAND CONSTRUTORA E INCORPORADORA: 247.299.389,00
85 CONCREVIT: 234.726.803,30
86 EDP SMART SERVIÇOS: 233.763.000,00
87 CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA - CAV: 233.392.122,57
88 MERIDIONAL CARIACICA: 221.646.000,00
89 QUIMETAL INDÚSTRIA: 220.017.488,59
90 KOBRASCO: 207.604.000,00
91 PQA PRODUTOS QUÍMICOS ARACRUZ: 205.539.000,00
92 PANAN MÓVEIS: 205.299.761,37
93 78 CONTEK ENGENHARIA: 202.744.009,00
94 HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 202.722.407,00 12,74%
95 ELSON'S: 200.136.831,20
96 HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA: 199.829.884,77
97 BANDES: 198.994.000,00
98 HOSPITAL INFANTIL MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES: 196.333.636,00
99 GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.: 194.449.000,00
100 GRUPO SERENG: 193.677.596,79
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