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Abdo Filho

As maiores empresas do Espírito Santo. Veja a lista:

Os dados são do fechamento de 2025 e estão no Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2026, organizado pela Findes

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 19:47

Públicado em 

28 out 2026 às 19:47
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Carros estacionados no pátio da GDL, Cariacica
Milhares de carros importados estacionados em pátio no Espírito Santo Ricardo Medeiros

As plataformas de comércio internacional seguem dominando o ranking das maiores empresas do Espírito Santo. A Comexport, pelo segundo ano seguido, obteve a maior receita operacional líquida entre as companhias do Estado, R$ 36,5 bilhões, e manteve-se à frente da Petrobras, que ficou em R$ 30,1 bi. Os dados são do Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2026, divulgado na noite desta quarta-feira (28). Os números são os fechados no exercício de 2025. Timbro Trading (R$ 13,7 bilhões), Vale (R$ 13,3 bi) e Sertrading (R$ 13,01 bi) fecham o top 5.

O movimento de expansão das plataformas de comércio não é novo no Estado, mas ganhou muita força nesta década, principalmente após a convalidação dos incentivos fiscais, em 2017. Com uma base portuária, inclusive cadeia de fornecedores, já montada e com benefícios tributários garantidos até o final de 2032, os investimentos do setor explodiram no Estado. Hoje, o Espírito Santo é a maior porta de entrada de carros eletrificados, jatos executivos e máquinas para construção civil e agronegócio do Brasil. O movimento é tão forte que gigantes industriais como Petrobras, Vale, ArcelorMittal e Samarco acabaram perdendo a histórica liderança do ranking organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo.

O trabalho foi feito tomando por base as informações econômico-financeiras extraídas de balanços tornados públicos ou fornecidas pelas organizações. Foi considerado o percentual da receita gerada no Espírito Santo.

A receita operacional líquida das 200 maiores empresas do Espírito Santo totalizou R$ 222 bilhões em 2025, 1,27% acima do registrado em 2024. O Comércio (atacadista e varejista) fez R$ 91,9 bilhões, sendo que o atacadista entregou R$ 83,5 bi. A Indústria teve uma receita de R$ 86 bilhões, os Serviços ficaram com R$ 41,6 bi e o Agronegócio reportou R$ 2,5 bi. Lembrando que estamos falando "apenas" dos 200 maiores faturamentos (divulgados) do Estado.  

A lista das 100 maiores (receita operacional líquida em R$):

1 COMEXPORT: 36.503.727.785,72
2 PETROBRAS: 30.197.452.655,54
3 TIMBRO TRADING: 13.722.095.000,00
4 VALE: 13.307.347.182,97
5 SERTRADING: 13.010.932.000,00
6 ARCELORMITTAL BRASIL: 11.473.520.990,77
7 SAMARCO: 10.589.918.000,00
8 BANESTES: 6.151.788.395,90
9 EDP ESPÍRITO SANTO: 5.835.030.000,00
10 TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR: 3.909.710.692,00
11 KURUMÁ: 3.535.102.000,00
12 COLUMBIA TRADING: 3.324.584.000,00
13 MEDSÊNIOR: 3.122.465.116,00
14 COOABRIEL: 2.861.969.895,00
15 UNICAFE: 2.727.435.000,00
16 SICOOB CONEXÃO: 2.616.942.302,00
17 UNIMED VITÓRIA: 2.407.524.000,00
18 KORA SAÚDE: 2.384.128.000,00
19 NATER COOP: 2.176.711.301,73
20 BRASPRESS: 1.990.142.286,00
21 SICOOB CENTRAL ES: 1.794.598.425,00
22 SUPERIA TRADING SOLUTIONS: 1.588.541.599,00
23 SICOOB SUL-SERRANO: 1.495.745.751,00
24 VIX LOGÍSTICA: 1.417.095.000,00
25 CESAN: 1.346.620.000,00
26 VOLARE VEÍCULOS: 1.322.981.000,00
27 BRAMETAL: 1.172.425.867,00
28 SÃO BERNARDO SAMP: 1.161.374.169,00
29 VITÓRIA DIESEL - MERCEDES: 1.101.227.069,02
30 SICOOB SUL: 1.075.993.687,00
31 SAVIXX: 1.050.761.000,00
32 MÓVEIS SIMONETTI: 994.186.355,00
33 NICAFÉ: 975.343.998,00
34 SICOOB COOPERMAIS: 972.739.863,00
35 AEBES: 925.612.146,00
36 ES GÁS: 795.590.000,00
37 PERFILADOS RIO DOCE: 757.033.164,31
38 CRC DISTRIBUIDORA: 753.918.000,00
39 SICOOB CREDIROCHAS: 735.174.644,00
40 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA: 703.902.000,00
41 VITÓRIA MOTORS JEEP: 687.565.683,58
42 EXTRAFRUTI - HORTIFRUTIGRANJEIROS: 636.061.015,00
43 REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL: 612.237.439,62
44 USINA ALCON: 598.273.292,00
45 PLACAS DO BRASIL: 593.639.151,00
46 FIBRASA SUDESTE: 582.875.149,00
47 UNIMED SUL CAPIXABA: 560.208.813,40
48 TAI MOTORS: 551.793.012,00
49 TIMENOW CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS: 548.012.000,00
50 ECOVIAS CAPIXABA: 505.108.000,00
51 EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA: 503.163.000,00
52 VAMTEC VITÓRIA: 485.943.366,00
53 WINE.COM.BR: 484.938.000,00
54 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA: 484.478.559,00
55 SICOOB SUL-LITORÂNEO: 468.860.536,00
56 LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS: 453.932.511,88
57 ISH TECNOLOGIA: 446.822.000,00
58 ABAV: 442.916.427,00
59 ONCOVIT: 424.447.737,04
60 LOG-IN LOGÍSTICA: 396.140.000,00
61 HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA: 388.324.000,00
62 BANSEG: 385.930.000,00
63 REDE ANCORA-ES: 379.285.055,00
64 BUAIZ S.A INDÚSTRIA: 368.892.000,00
65 HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES: 355.196.987,00
66 SPASSU: 337.141.092,38
67 NIBRASCO: 334.453.000,00
68 MAFRICAL: 332.170.000,00
69 VPORTS: 312.420.000,00
70 DECOLORES: 311.956.876,00
71 LECARD: 304.619.000,00
72 SELITA: 299.066.629,00
73 RDG AÇOS DO BRASIL: 293.844.081,00
74 SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO: 293.417.039,91
75 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL: 288.639.999,00
76 PORTOCEL: 287.549.000,00
77 PELICANO CONSTRUÇÕES: 280.125.767,22
78 DIAÇO: 278.670.000,00
79 AGORACRED: 266.560.000,00
80 SEGEX UVV ON: 264.568.000,00
81 VITORIAWAGEN: 255.471.910,00
82 AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL: 251.598.000,00
83 UNIMED NOROESTE CAPIXABA: 248.718.408,00
84 100 GRAND CONSTRUTORA E INCORPORADORA: 247.299.389,00
85 CONCREVIT: 234.726.803,30
86 EDP SMART SERVIÇOS: 233.763.000,00
87 CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA - CAV: 233.392.122,57
88 MERIDIONAL CARIACICA: 221.646.000,00
89 QUIMETAL INDÚSTRIA: 220.017.488,59
90 KOBRASCO: 207.604.000,00
91 PQA PRODUTOS QUÍMICOS ARACRUZ: 205.539.000,00
92 PANAN MÓVEIS: 205.299.761,37
93 78 CONTEK ENGENHARIA: 202.744.009,00
94 HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 202.722.407,00 12,74%
95 ELSON'S: 200.136.831,20
96 HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA: 199.829.884,77
97 BANDES: 198.994.000,00
98 HOSPITAL INFANTIL MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES: 196.333.636,00
99 GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.: 194.449.000,00
100 GRUPO SERENG: 193.677.596,79

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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