Homem morto em ataque de facção em Viana era inocente, diz polícia

Marlon Costa Francisco, de 30 anos, morto a tiros durante um ataque no bairro Arlindo Villaschi, em Viana, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. As investigações apontaram que o crime, ocorrido em 29 de março, foi motivado pela disputa territorial entre organizações criminosas rivais pelo controle do tráfico na região.





De acordo com a corporação, ficou constatado que Marlon era inocente e estava apenas no lugar errado, na hora errada. A vítima estava sentada em frente à própria residência quando foi atingida pelos disparos.





Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegado Cleudes Júnior, testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta vermelha foram os responsáveis pelo ataque.





"Afirmaram que o bairro Arlindo Villaschi, comandado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), estava em guerra com o bairro São Francisco, em Cariacica, dominado pelo TCP (Terceiro Comando Puro) e teriam sido integrantes do TCP que teriam praticado esse homicídio", explicou o delegado.