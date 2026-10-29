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Às vésperas do Dia de Finados

Túmulos abertos e buracos preocupam visitantes de cemitérios em Linhares

Às vésperas de Finados, moradores relatam riscos em três cemitérios; Prefeitura reconhece dificuldades de circulação e orienta visitantes a ter cuidado

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 21:08

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

28 out 2026 às 21:08
No cemitério São José, há jazigos abertos, túmulos danificados e chão irregular.
No cemitério São José, há jazigos abertos, túmulos danificados e chão irregular. Douglas Abreu

Às vésperas do Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2), as condições de manutenção de cemitérios de Linhares, no Norte do Espírito Santo, preocupam visitantes. Túmulos sem tampas, covas abertas, terrenos irregulares e sujeira estão entre os problemas relatados por quem frequenta os espaços.


No Cemitério São José, no bairro Interlagos, o aposentado José Ferreira Sousa contou que havia algum tempo não visitava o túmulo do irmão e se surpreendeu com a falta de acessibilidade para circular pelo local. "Está muito desigual o chão aqui, cheio de buracos e de ratos. Fica difícil para andar, não está bom", reclamou.

Às vésperas de Finados, visitantes reclamam das condições dos cemitérios de Linhares
José Ferreira Sousa, que usa muleta para caminhar, afirmou que a irregularidade do piso dificulta a circulação.
 Douglas Abreu
O incômodo é compartilhado pela aposentada Teresa Mantovani, que estava limpando um túmulo no mesmo cemitério. "Tem lugar em que você tem que saber onde pisa. Você viu o que aconteceu? Um homem caiu dentro de uma sepultura que quebrou. Ali tem muitos lugares que você não pode pisar", disse.

Teresa se refere ao acidente ocorrido há cerca de uma semana, quando Adilson Marcaro, de 48 anos, morreu após cair no túmulo do próprio pai. Ele estava sentado sobre a estrutura quando ela cedeu.

O coveiro Fábio Bravim, que trabalha no local, afirmou ter presenciado a queda. Ele também relembrou outro acidente, ocorrido algumas semanas antes, quando um homem caiu em uma cova.

"Eu estava fazendo um sepultamento e ele para lá e para cá... Nós falamos com ele: 'pare de ficar passando em cima dessas tampas que você vai cair'. Só escutamos o barulho também, caiu", contou.

Durante uma visita ao cemitério, a equipe da TV Gazeta encontrou túmulos abertos há tanto tempo que a vegetação já havia tomado conta dos espaços. Em um deles, havia até uma árvore crescendo.
Equipe da TV Gazeta encontrou diversas sepulturas com mato alto e uma em que cresceu uma árvore.
Equipe da TV Gazeta encontrou diversas sepulturas com mato alto. Em um túmulo, até uma árvore cresceu Douglas Abreu

No cemitério Santo Antônio, no bairro Planalto, a equipe encontrou problemas semelhantes. Covas abertas e irregularidades no terreno difcultam a circulação dos visitantes. 


"Os buracos estão bem na passagem mesmo, aí fica perigoso", afirmou a manicure Jociele Terce, que visitava o local.

Cemitério Santo Antônio também apresenta sepulturas abertas e mato alto.
Cemitério Santo Antônio também apresenta sepulturas abertas e mato alto Douglas Abreu

Já no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro, parte dos problemas é antiga. Em 2022, após fortes chuvas, um dos muros do espaço cedeu, deixando túmulos próximos a um barranco às margens do Rio Doce. Quase quatro anos depois, o local recebeu aterro para ajudar a conter o avanço do problema, mas ainda não há uma solução definitiva.


Além da situação do muro, visitantes também reclamam das condições de conservação dos túmulos e das áreas de circulação. "Muito túmulo quebrado, muito buraco, muita sujeira, inclusive. Você tem que ter muito cuidado quando vai sentar, porque é perigoso cair. Aquilo pode desabar a qualquer momento. Precisa muito de melhorias aqui", afirmou a enfermeira Lucinete Breda, que frequenta o cemitério.

Deslizamento em 2022 deixou túmulos na beira de um precipício no cemitério Nossa Senhora da Conceição.
Deslizamento em 2022 deixou túmulos na beira de um barranco, no cemitério Nossa Senhora da Conceição. Douglas Abreu
O que diz a Prefeitura

Em nota, Prefeitura de Linhares reconheceu as dificuldades de circulação no Cemitério São José, onde, segundo a administração municipal, mais de 18 mil pessoas estão sepultadas. O espaço também não dispõe de área para novos sepultamentos. 


A prefeitura orienta os visitantes a redobrar a atenção e evitar sentar, pisar ou apoiar objetos sobre as estruturas dos túmulos. A administração ressaltou ainda que a manutenção dos jazigos é de responsabilidade das famílias, enquanto as equipes dos cemitérios identificam danos nas sepulturas e comunicam os responsáveis.


Sobre o Cemitério Nossa Senhora da Conceição, a prefeitura informou que existe um projeto para a construção de um muro de contenção nos fundos do espaço. A proposta foi apresentada ao governo estadual e aguarda a liberação de recursos para a execução da obra.


Já no Cemitério Santo Antônio, a administração municipal informou que há previsão de ampliação da área destinada a novos sepultamentos.


Em relação ao Dia de Finados, a Prefeitura de Linhares afirmou que os serviços de limpeza dos cemitérios está na fase final de preparação para o feriado. Também está prevista a instalação de placas de sinalização para orientar a circulação dos visitantes.

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