Túmulos abertos e buracos preocupam visitantes de cemitérios em Linhares

Às vésperas do Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2), as condições de manutenção de cemitérios de Linhares, no Norte do Espírito Santo, preocupam visitantes. Túmulos sem tampas, covas abertas, terrenos irregulares e sujeira estão entre os problemas relatados por quem frequenta os espaços.
No Cemitério São José, no bairro Interlagos, o aposentado José Ferreira Sousa contou que havia algum tempo não visitava o túmulo do irmão e se surpreendeu com a falta de acessibilidade para circular pelo local. "Está muito desigual o chão aqui, cheio de buracos e de ratos. Fica difícil para andar, não está bom", reclamou.
No cemitério Santo Antônio, no bairro Planalto, a equipe encontrou problemas semelhantes. Covas abertas e irregularidades no terreno difcultam a circulação dos visitantes.
"Os buracos estão bem na passagem mesmo, aí fica perigoso", afirmou a manicure Jociele Terce, que visitava o local.
Já no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro, parte dos problemas é antiga. Em 2022, após fortes chuvas, um dos muros do espaço cedeu, deixando túmulos próximos a um barranco às margens do Rio Doce. Quase quatro anos depois, o local recebeu aterro para ajudar a conter o avanço do problema, mas ainda não há uma solução definitiva.
Além da situação do muro, visitantes também reclamam das condições de conservação dos túmulos e das áreas de circulação. "Muito túmulo quebrado, muito buraco, muita sujeira, inclusive. Você tem que ter muito cuidado quando vai sentar, porque é perigoso cair. Aquilo pode desabar a qualquer momento. Precisa muito de melhorias aqui", afirmou a enfermeira Lucinete Breda, que frequenta o cemitério.
Em nota, Prefeitura de Linhares reconheceu as dificuldades de circulação no Cemitério São José, onde, segundo a administração municipal, mais de 18 mil pessoas estão sepultadas. O espaço também não dispõe de área para novos sepultamentos.
A prefeitura orienta os visitantes a redobrar a atenção e evitar sentar, pisar ou apoiar objetos sobre as estruturas dos túmulos. A administração ressaltou ainda que a manutenção dos jazigos é de responsabilidade das famílias, enquanto as equipes dos cemitérios identificam danos nas sepulturas e comunicam os responsáveis.
Sobre o Cemitério Nossa Senhora da Conceição, a prefeitura informou que existe um projeto para a construção de um muro de contenção nos fundos do espaço. A proposta foi apresentada ao governo estadual e aguarda a liberação de recursos para a execução da obra.
Já no Cemitério Santo Antônio, a administração municipal informou que há previsão de ampliação da área destinada a novos sepultamentos.
Em relação ao Dia de Finados, a Prefeitura de Linhares afirmou que os serviços de limpeza dos cemitérios está na fase final de preparação para o feriado. Também está prevista a instalação de placas de sinalização para orientar a circulação dos visitantes.