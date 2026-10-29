Túmulos abertos e buracos preocupam visitantes de cemitérios em Linhares

O incômodo é compartilhado pela aposentada Teresa Mantovani, que estava limpando um túmulo no mesmo cemitério. "Tem lugar em que você tem que saber onde pisa. Você viu o que aconteceu? Um homem caiu dentro de uma sepultura que quebrou. Ali tem muitos lugares que você não pode pisar", disse.





Teresa se refere ao acidente ocorrido há cerca de uma semana, quando Adilson Marcaro, de 48 anos, morreu após cair no túmulo do próprio pai . Ele estava sentado sobre a estrutura quando ela cedeu.





O coveiro Fábio Bravim, que trabalha no local, afirmou ter presenciado a queda. Ele também relembrou outro acidente, ocorrido algumas semanas antes, quando um homem caiu em uma cova.





"Eu estava fazendo um sepultamento e ele para lá e para cá... Nós falamos com ele: 'pare de ficar passando em cima dessas tampas que você vai cair'. Só escutamos o barulho também, caiu", contou.





Durante uma visita ao cemitério, a equipe da TV Gazeta encontrou túmulos abertos há tanto tempo que a vegetação já havia tomado conta dos espaços. Em um deles, havia até uma árvore crescendo.