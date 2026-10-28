Homem é morto a tiros no quintal de casa em Linhares

Um homem de 34 anos, identificado como Aliomar Pereira das Neves Júnior, foi morto a tiros no quintal de casa, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima já estava sem vida quando os policiais chegaram ao local.
A Polícia Científica foi acionada e constatou que o corpo apresentava 25 perfurações na região dorsal, possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo. A Polícia Civil foi procurada para informar como está a investigação e se há suspeitos do crime, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.