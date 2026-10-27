Dois homens são condenados a mais de 30 anos por morte de PM na Serra

Dois homens foram condenados pela Justiça do Espírito Santo pelo assassinato do policial militar Fernando da Cruz Comper, baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, em 9 de fevereiro de 2022. O militar morreu nove dias depois, após permanecer internado em estado grave.





Willian Ferreira Moraes foi condenado pelo Tribunal do Júri a 31 anos, dois meses e sete dias de prisão, além de 243 dias-multa. Já Nemias Siqueira Cassimiro recebeu uma pena de 36 anos e seis meses de prisão, além de 286 dias-multa. Os dois foram condenados pelos crimes de homicídio e furto qualificado. O julgamento aconteceu em 6 de outubro.





Segundo a decisão judicial, a fixação das penas levou em consideração a premeditação do crime, os antecedentes criminais dos condenados e a avaliação de que eles demonstraram desprezo pela vida humana.





Um terceiro acusado, Vinicius Florencio dos Santos, apontado durante a investigação como mandante do assassinato, foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Ele também era acusado de articular o crime, fornecer as armas utilizadas e chefiar o tráfico de drogas no bairro Pitanga.





Um terceiro acusado, Vinicius Florencio dos Santos, apontado durante a investigação como mandante do assassinato, foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Ele também era acusado de articular o crime, fornecer as armas utilizadas e chefiar o tráfico de drogas no bairro Pitanga.





Já Luiz Felipe de Oliveira Tancredo, suspeito de dirigir o veículo utilizado pelo grupo, apresentou recurso.