“Volto tranquilo”, diz prefeito de Baixo Guandu após afastamento pela Justiça Eleitoral

Afastado do cargo por decisão da Justiça Eleitoral, no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre suspeita de coação eleitoral, o prefeito de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso (MDB), voltará ao cargo nesta terça-feira (27), após pouco mais de uma semana fora do Executivo municipal.
O retorno à prefeitura foi confirmado pelo próprio prefeito, na noite desta segunda-feira (26). Ao falar sobre o regresso ao cargo, Lastênio afirmou entender que a decisão da Justiça foi desproporcional aos fatos. "Estou tranquilo para voltar. Mas o que falei foi mal interpretado", disse o mandatário.
"Vamos continuar trabalhando e mantendo a aprovação da administração do meu município", acrescentou o prefeito.
Em 10 de outubro, no meio da campanha de segundo turno para o governo do Espírito Santo, o prefeito gravou um vídeo em que afirmava que a prefeitura poderia demitir cerca de 700 pessoas caso Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, não vencesse a eleição para o governo. O conteúdo postado no perfil do prefeito foi apagado após publicação de reportagem de A Gazeta.
No vídeo, que tem pouco mais de dois minutos, Lastênio pede votos para o candidato e diz que uma eventual derrota também poderá afetar as obras em Baixo Guandu, além do transporte escolar.