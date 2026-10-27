“Volto tranquilo”, diz prefeito de Baixo Guandu após afastamento pela Justiça Eleitoral

Afastado do cargo por decisão da Justiça Eleitoral, no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre suspeita de coação eleitoral, o prefeito de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso (MDB), voltará ao cargo nesta terça-feira (27), após pouco mais de uma semana fora do Executivo municipal.





O retorno à prefeitura foi confirmado pelo próprio prefeito, na noite desta segunda-feira (26). Ao falar sobre o regresso ao cargo, Lastênio afirmou entender que a decisão da Justiça foi desproporcional aos fatos. "Estou tranquilo para voltar. Mas o que falei foi mal interpretado", disse o mandatário.





"Vamos continuar trabalhando e mantendo a aprovação da administração do meu município", acrescentou o prefeito.