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Eleições 2026

“Volto tranquilo”, diz prefeito de Baixo Guandu após afastamento pela Justiça Eleitoral

Lastênio Cardoso reassume o cargo nesta terça-feira (27)

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 21:11

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 out 2026 às 21:11
Lastênio Cardoso relacionou possíveis demissões na prefeitura à derrota de Ricardo Ferraço
Lastênio Cardoso relacionou possíveis demissões na prefeitura à derrota de Ricardo Ferraço Reprodução

Afastado do cargo por decisão da Justiça Eleitoral, no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre suspeita de coação eleitoral, o prefeito de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso (MDB), voltará ao cargo nesta terça-feira (27), após pouco mais de uma semana fora do Executivo municipal.


O retorno à prefeitura foi confirmado pelo próprio prefeito, na noite desta segunda-feira (26). Ao falar sobre o regresso ao cargo, Lastênio afirmou entender que a decisão da Justiça foi desproporcional aos fatos. "Estou tranquilo para voltar. Mas o que falei foi mal interpretado", disse o mandatário.


"Vamos continuar trabalhando e mantendo a aprovação da administração do meu município", acrescentou o prefeito.

Relembre

Em 10 de outubro, no meio da campanha de segundo turno para o governo do Espírito Santo, o prefeito gravou um vídeo em que afirmava que a prefeitura poderia demitir cerca de 700 pessoas caso Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, não vencesse a eleição para o governo. O conteúdo postado no perfil do prefeito foi apagado após publicação de reportagem de A Gazeta.


No vídeo, que tem pouco mais de dois minutos, Lastênio pede votos para o candidato e diz que uma eventual derrota também poderá afetar as obras em Baixo Guandu, além do transporte escolar.

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