Mecânico morre após carro bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire

Um homem morreu após o carro que dirigia bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a prefeitura do município, a vítima é o mecânico automotivo Alessandro Pinheiro de Andrade. O acidente aconteceu no trecho entre a sede da cidade e o distrito de Piaçu, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de Iúna foi acionada para atender à ocorrência e retirar o motorista, que estava preso às ferragens do veículo. Ao chegar ao local, os militares foram informados por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de que o homem já estava morto.
Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento para retirar o corpo de Alessandro do veículo. Após a conclusão do procedimento, a Polícia Científica assumiu os trabalhos de remoção.
Durante o atendimento, a ES 181 ficou parcialmente interditada, com o trânsito funcionando em meia pista, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Muniz Freire. Não há confirmação sobre a liberação total da rodovia.
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.