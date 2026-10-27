Mecânico morre após carro bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire

Um motorista de 32 anos foi preso na BR 259 após um acidente no bairro Colúmbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, que terminou com a morte do motociclista Rômulo Damasceno Garcia dos Santos, de 30 anos, no sábado (24). O carro envolvido era um Chevrolet Corsa prata.





O nome do condutor não foi divulgado. Ele foi solto dois dias após o acidente, na segunda-feira (26), após a expedição do alvará de liberdade provisória sem fiança. No termo da audiência de custódia do suspeito, consta que o juiz Luciano Antônio Fiorot decidiu substituir a prisão preventiva pela soltura com medidas cautelares.





Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele também foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e sem Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional.





Rômulo chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.





De acordo com a sobrinha da vítima, Kewry Fernandes, Rômulo deixa dois filhos, de um ano e nove meses e oito anos. Ele foi sepultado na manhã deste domingo (25), no Cemitério Parque dos Girassóis.





Bianca Garcia, esposa de Rômulo, relatou que o sentimento diante da morte do marido é de impunidade. "Ele é o amor da minha vida. E hoje, eu estar passando por este momento por causa dos outros, porque ele não teve culpa... Isso não está certo. Espero que a justiça seja feita da forma mais severa possível, porque ele [o motorista] tirou a vida de uma pessoa honesta", disse.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.