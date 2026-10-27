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Trânsito

Mecânico morre após carro bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire

Publicado em

26 out 2026 às 21:01
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Homem morre após carro bater em árvores e ficar preso às ferragens Crédito: Corpo de Bombeiro 

Um homem morreu após o carro que dirigia bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a prefeitura do município, a vítima é o mecânico automotivo Alessandro Pinheiro de Andrade. O acidente aconteceu no trecho entre a sede da cidade e o distrito de Piaçu, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus.


Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de Iúna foi acionada para atender à ocorrência e retirar o motorista, que estava preso às ferragens do veículo. Ao chegar ao local, os militares foram informados por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de que o homem já estava morto.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Equipe do corpo de bombeiro retira corpo das ferragens 
 Crédito:  Corpo de Bombeiro 

Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento para retirar o corpo de Alessandro do veículo. Após a conclusão do procedimento, a Polícia Científica assumiu os trabalhos de remoção.


Durante o atendimento, a ES 181 ficou parcialmente interditada, com o trânsito funcionando em meia pista, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Muniz Freire. Não há confirmação sobre a liberação total da rodovia.


A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Em Feu Rosa

'Fiquei sem chão', diz dona de trailer destruído por incêndio na Serra

Publicado em 26/10/2026 às 22:08
Incêndio consumiu trailer de comida mineira em Feu Rosa Leitor A Gazeta

Um trailer de comida mineira pegou fogo na praça de Feu Rosa, na Serra, no início da noite desta segunda-feira (26). Segundo a proprietária, Fernanda Cristina Souza, conhecida pelos clientes como Mineira, o incêndio começou após um problema na mangueira de uma botija de gás.


As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas o estabelecimento ficou destruído. De acordo com Fernanda, equipamentos como fritadeira e freezer, além de utensílios utilizados no preparo dos alimentos, foram perdidos no incêndio.


“Eu cheguei e atendi os clientes. Ela (funcionária) foi fritar as coisas na fritadeira normal, enquanto eu fui fazer as bases. De repente, a mangueira estourou! Deu aquela fumaça… Quando fui desligar, começou a pegar fogo”, relatou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.


Ainda segundo Mineira, outros comerciantes e pessoas que estavam na praça ajudaram a buscar água para tentar conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. Agora, Fernanda pretende se reerguer e retomar as atividades do empreendimento. 


“Na hora, eu fiquei sem chão. Chorei. Não estava acreditando. Mas tenho muita fé, sei que Deus vai me ajudar. Vamos tentar nos reerguer. Deus vai me ajudar.”

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Norte capixaba

Homem é encontrado morto dentro de bar em Conceição da Barra

Publicado em 26/10/2026 às 15:48

Um homem foi encontrado morto dentro de um bar em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de disparos, mas, ao chegar ao estabelecimento, localizado em Braço do Rio, não encontrou ninguém. O corpo estava caído no chão.


A identidade e a idade da vítima não foram informadas. O caso é investigado pela Delegacia de Conceição da Barra.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Motociclista morre em acidente ao colidir com poste em Itapemirim

Publicado em 26/10/2026 às 11:55

Um motociclista de 27 anos, identificado como João Victor Silva Layber, morreu após bater contra um poste na noite deste domingo (25), no bairro Santo Amaro, na zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu nas proximidades de um campo de futebol.


Segundo a Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste. Ele morreu no local, e a perícia foi acionada. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. 


Na manhã desta segunda-feira (26), a Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota de pesar pela morte do motociclista.

Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota de pesar
Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota de pesar Divulgação/ Prefeitura de Itapemirim

Errata

26/10/2026

Anteriormente, a Polícia Civil havia informado que o corpo foi encaminhado à SML de Colatina. A informação foi corrigida: o corpo foi levado à unidade de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Encapuzados arrombam casa e matam homem a tiros em Nova Venécia

Publicado em 26/10/2026 às 10:42

Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de casa por três suspeitos encapuzados, na noite deste domingo (25), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no quarto, assistindo a um filme pelo celular, quando foi surpreendida pelos disparos. Ninguém foi preso.


Um familiar relatou à PM que os suspeitos arrombaram a porta da cozinha para entrar na residência. Segundo o relato, os três usavam luvas, balaclavas, calças jeans e blusas pretas de manga comprida.


A Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Após divórcio

Tenente da reserva da PM é preso após ameaçar ex-esposa em Cariacica

Publicado em 26/10/2026 às 09:04

Um tenente da reserva da Polícia Militar, de 56 anos, foi preso após tentar arrombar o portão da casa da ex-esposa, de 57, e ameaçá-la, no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na Grande Vitória. O caso ocorreu na noite de domingo (25). O nome do policial não foi divulgado pela preservar a identificação da vítima.


A mulher contou à Polícia Militar que se separou do ex-marido há cinco meses e que, por volta das 23h30, ele foi até a residência dela e tentou arrombar o portão. Segundo o relato, ela tem medo de ser morta pelo homem e se sente intimidada e ameaçada por questões patrimoniais relacionadas ao divórcio. 


"Ele ficou batendo no portão falando com minha filha que, se ele não subisse, iria quebrar o cadeado. Eu me senti ameaçada, a gente vê todo dia na televisão acontecendo esse tipo de tragédia, então fiquei com medo", desabafou a vítima à TV Gazeta.


De acordo com a PM, o tenente da reserva estava visivelmente alcoolizado e se recusava a deixar o local. Ele foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, onde chegou a quebrar o próprio celular. 


O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça no contexto da Lei Maria da PenhaA delegada arbitrou uma fiança de R$ 1.600, mas, segundo apuração da TV Gazeta, o tenente da reserva não pagou o valor e foi encaminhado ao presídio militar. 


A mulher contou que o relacionamento dos dois durou cerca de 35 anos. Apesar de nunca ter denunciado o ex-marido antes, ela explicou que o comportamento dele piorou depois que o tenente se aposentou, há 10 anos. "Espero que ele mude de vida, que acorde e se transforme", desabafou. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Norte capixaba

Mulher de 51 anos é encontrada morta em São Mateus

Publicado em 25/10/2026 às 17:23

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, na manhã deste domingo (25), no bairro Nova Era, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Miltiar, o corpo estava em avançado estado de decomposição.


A causa da morte será apurada por peritos da Polícia Científica, na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro e motorista é preso em Colatina

Publicado em 25/10/2026 às 13:53
Condutor embriagado e sem CNH é preso por matar homem em acidente em Colatina
Rômulo pilotava uma motocicleta quando ocorreu o acidente.
 Crédito: Acervo familiar | Leitor A Gazeta

Um motorista de 32 anos foi preso na BR 259 após um acidente no bairro Colúmbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, que terminou com a morte do motociclista Rômulo Damasceno Garcia dos Santos, de 30 anos, no sábado (24). O carro envolvido era um Chevrolet Corsa prata. 


O nome do condutor não foi divulgado. Ele foi solto dois dias após o acidente, na segunda-feira (26), após a expedição do alvará de liberdade provisória sem fiança. No termo da audiência de custódia do suspeito, consta que o juiz Luciano Antônio Fiorot decidiu substituir a prisão preventiva pela soltura com medidas cautelares.


Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele também foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e sem Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional. 


Rômulo chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.


De acordo com a sobrinha da vítima, Kewry Fernandes, Rômulo deixa dois filhos, de um ano e nove meses e oito anos. Ele foi sepultado na manhã deste domingo (25), no Cemitério Parque dos Girassóis. 


Bianca Garcia, esposa de Rômulo, relatou que o sentimento diante da morte do marido é de impunidade. "Ele é o amor da minha vida. E hoje, eu estar passando por este momento por causa dos outros, porque ele não teve culpa... Isso não está certo. Espero que a justiça seja feita da forma mais severa possível, porque ele [o motorista] tirou a vida de uma pessoa honesta", disse.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

Atualização

26/10/2026

Na segunda-feira (26), foi expedido o alvará de soltura do motorista envolvido no acidente. A matéria foi atualizada.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro São Diogo II

Motociclista morre após atingir poste na Serra

Publicado em 25/10/2026 às 11:24
Motociclista de 27 anos morre após bater em poste na Serra
Motociclista de 27 anos morre após bater em poste na Serra Leitor A Gazeta

Um motociclista de 27 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após colidir contra um poste no final da noite de sábado (24), no bairro São Diogo II, na Serra. Segundo a Polícia Militar, ele não possuía habilitação.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motociclista no local.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Mulher e sobrinho de 2 anos são baleados em evento político em Pinheiros

Publicado em 25/10/2026 às 11:17
Hospital Municipal de Pinheiros
Vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Pinheiros Crédito: Wilson Rodrigues

Uma mulher de 22 anos e o sobrinho dela, de dois anos, foram baleados na noite deste sábado (24), durante um evento político em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal, no Centro da cidade.


À PM, a mulher contou que estava em um evento político quando sentiu o impacto do projétil, mas não ouviu disparos. As circunstâncias em que os dois foram atingidos não foram detalhadas.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. Para preservar a apuração, a corporação não divulgou outras informações.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo número 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181. Segundo a Polícia Civil, o anonimato é garantido.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Loteria

Bolão do ES leva R$ 60 mil na quina da Mega; prêmio acumulou e vai a R$ 300 milhões

Publicado em 25/10/2026 às 06:47

A Mega-Sena acumulou novamente e a premiação pode chegar a R$ 300 milhões na segunda-feira (26). No Espírito Santo, três apostas acertaram a quina. Duas, em Cariacica e Rio Bananal, fizeram um cartão simples, de seis dezenas, e vão receber, cada, R$ 30.318. Já um bolão de Nova Venécia, com 18 cotas, fez um cartão com sete dezenas e vai receber R$ 60.636. o sorteio foi antecipado para a noite de sábado por causa do segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25).


Os números sorteados foram: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.


A última semana do mês de outubro terá sorteios diários da Mega-Sena. A chamada “Mega Semana Outubro Rosa” começa no dia 26 de outubro e vai até 30 de outubro, sexta-feira.


A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. 

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Redação de A Gazeta

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