Casal é preso após furto de fios de carreta da saúde em São Mateus

Um homem de 35 anos e a companheira dele foram presos suspeitos de furtar fios de uma carreta da saúde vinculada ao programa Mais Especialistas, do Governo Federal, no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (23). O suspeito foi identificado como Vitor Francisco da Conceição. A identificação dele contou com o auxílio do sistema de reconhecimento facial.





De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe recebeu uma denúncia por telefone da subsecretária municipal de Saúde. No momento da abordagem, Vitor estava armado com uma faca e apresentava comportamento agressivo. Ele precisou ser contido pelos agentes.





A companheira dele, Kamilly Keuli Souza da Silva, também estava no local. Segundo a Guarda, ela relatou ter sofrido agressões físicas e psicológicas para participar do furto e afirmou que ficou responsável por observar a movimentação da rua a pedido do suspeito.





Ainda segundo a corporação, a mulher entregou aos agentes um alicate utilizado no furto e os fios, que já haviam sido queimados e estavam preparados para a venda. Os dois foram conduzidos à delegacia.





Em nota, a Polícia Civil informou que o casal foi autuado em flagrante por furto qualificado e resistência. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.





A reportagem tenta localizar a defesa de Vitor e Kamilly, e deixa este espaço aberto para manifestações.