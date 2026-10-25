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Violência

Mulher e sobrinho de 2 anos são baleados em evento político em Pinheiros

Publicado em

25 out 2026 às 11:17
Hospital Municipal de Pinheiros
Vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Pinheiros Crédito: Wilson Rodrigues

Uma mulher de 22 anos e o sobrinho dela, de dois anos, foram baleados na noite deste sábado (24), durante um evento político em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal, no Centro da cidade.


À PM, a mulher contou que estava em um evento político quando sentiu o impacto do projétil, mas não ouviu disparos. As circunstâncias em que os dois foram atingidos não foram detalhadas.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. Para preservar a apuração, a corporação não divulgou outras informações.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo número 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181. Segundo a Polícia Civil, o anonimato é garantido.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro São Diogo II

Motociclista morre após atingir poste na Serra

Publicado em 25/10/2026 às 11:24
Motociclista de 27 anos morre após bater em poste na Serra
Motociclista de 27 anos morre após bater em poste na Serra Leitor A Gazeta

Um motociclista de 27 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após colidir contra um poste no final da noite de sábado (24), no bairro São Diogo II, na Serra. Segundo a Polícia Militar, ele não possuía habilitação.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motociclista no local.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Loteria

Bolão do ES leva R$ 60 mil na quina da Mega; prêmio acumulou e vai a R$ 300 milhões

Publicado em 25/10/2026 às 06:47

A Mega-Sena acumulou novamente e a premiação pode chegar a R$ 300 milhões na segunda-feira (26). No Espírito Santo, três apostas acertaram a quina. Duas, em Cariacica e Rio Bananal, fizeram um cartão simples, de seis dezenas, e vão receber, cada, R$ 30.318. Já um bolão de Nova Venécia, com 18 cotas, fez um cartão com sete dezenas e vai receber R$ 60.636. o sorteio foi antecipado para a noite de sábado por causa do segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25).


Os números sorteados foram: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.


A última semana do mês de outubro terá sorteios diários da Mega-Sena. A chamada “Mega Semana Outubro Rosa” começa no dia 26 de outubro e vai até 30 de outubro, sexta-feira.


A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Urbanização da orla

Vitória entrega mais 1 km de deque no Canal de Camburi

Publicado em 24/10/2026 às 20:23

A orla do Canal de Camburi, em Vitória, ganhou mais uma etapa concluída, desta vez com a entrega do trecho que atende aos bairros Jardim da Penha e Pontal de Camburi. A prefeitura entregou mais um quilômetro de deque compartilhado para pedestres e ciclistas, construído sobre a água e equipado com atracadouros para barcos e lanchas. 

O novo espaço urbanizado também conta com bancos, jardineiras, guarda-corpo em inox, iluminação em LED e internet gratuita por wi-fi. A área pode ser acessada tanto pela Rua Alberto Bela Rosa quanto pela Avenida Saturnino Rangel Mauro.

A obra, porém, não está 100% concluída: a construção da passarela que ligará o deque de Jardim da Penha com o da Praia do Canto, e que está prevista para essa etapa, ainda será iniciada. Segundo Prefeitura de Vitória, os trabalhos devem começar até o fim deste ano. 

O município afirma que os módulos metálicos que vão compor a passarela já começaram a ser fabricados. Assim que estiverem prontos serão içados sobre o Canal de Camburi, conectando os dois lados.

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3,3 quilômetros de deques sobre o Canal de Camburi

Essa obra é a segunda etapa da urbanização do Canal de Camburi, que teve sua primeira parte entregue três meses atrás, quando o município beneficiou os bairros Praia do Canto e Barro Vermelho, no trecho entre as Pontes de Camburi e a Rua Moacir Strauch.


Assim como a segunda fase não entregou todo o projeto, faltando a passarela, a primeira fase também não está totalmente concluída. A Prefeitura de Vitória ainda precisa finalizar a construção de duas edificações para uso comercial, além de uma peixaria. Porém já lançou o edital de concessão para um polo gastronômico no local.

Essas duas etapas — Praia do Canto e Jardim da Penha — fazem parte do programa Vitória de Frente para o Mar, que prevê mais de R$ 390 milhões de investimento nessas e em outras obras sobre o Canal de Camburi. Entre elas, está o trecho finalizado e entregue em agosto deste ano, no entorno da Ponte da Passagem, do lado do bairro Pontal de Camburi.

R$ 390 MILHÕES

É a soma dos investimentos na urbanização do Canal de Camburi.

Já as obras que ficam do outro lado da ponte, entre os bairros Santa Luiza e Andorinhas, estão previstas para serem concluídas ainda neste ano.


Para conectar os dois lados e permitir que os 3,3 quilômetros de passeio público para pedestres e ciclistas seja construído sobre o Canal de Camburi, o município está com edital em andamento para contratar a intervenção que contemplará o trecho entre a Rua Alberto Bela Rosa e a Ponte da Passagem.

Essa nova etapa vai conectar as orlas de Andorinhas e Pontal de Camburi, totalizando aproximadamente 32 mil metros quadrados de área urbanizada. A abertura da licitação eletrônica está marcada para o próximo dia 5 de novembro.

Atualização

25/10/2026

Na versão anterior desta reportagem, o título era "Vitória entrega mais 1 km de deque no Canal de Camburi, mas sem passarela". A obra da passarela está na mesma licitação do trecho entregue neste sábado (24). Ou seja, não foi feito 100% do contratado, mas, como informado no texto, isso não significa que a obra está atrasada. A estrutura está prevista para começar até o fim do ano. O título da matéria foi atualizado.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Remoção rápida

Bebê de 5 meses é socorrido de helicóptero após sofrer queimadura no Norte do ES

Publicado em 24/10/2026 às 18:25

Um bebê de 5 meses teve 18% do corpo queimado após um acidente doméstico com água fervente em Sooretama, no Norte do Espírito SantoSegundo informações fornecidas pela mãe, ela preparava café enquanto cuidava dos dois filhos, um de 2 anos e o bebê de 5 meses, quando a água quente caiu sobre a criança mais nova.


De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o bebê foi transportado consciente e apresentava queimaduras em 18% do corpo. A criança foi acompanhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e entregue aos cuidados da equipe multidisciplinar do pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, Dra. Milena Gottardi.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Em Timbuí

Carro capota e outro cai em ribanceira em acidente na BR 101; quatro ficam feridos

Publicado em 23/10/2026 às 20:45
Após colisão, um dos veículos caiu em ribanceira às margens da BR 101 Leitor A Gazeta

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro no início da noite desta sexta-feira (23), no km 238 da BR 101, na altura do distrito de Timbuí, em Fundão, no Espírito Santo. Com o impacto da colisão, um dos veículos capotou na pista, enquanto o outro caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco depois das 18 horas. As vítimas foram socorridas por ambulâncias de resgate da Ecovias Capixaba e outros órgãos de apoio. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem para quais hospitais elas foram encaminhadas.


A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixaba para obter mais informações sobre o acidente e as condições do trânsito, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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Acidente entre moto e carro mata uma pessoa e deixa outra ferida no Sul do ES

Homem morre e outra pessoa fica ferida em acidente em Cachoeiro

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Trânsito

Homem morre e outra pessoa fica ferida em acidente em Cachoeiro

Publicado em 23/10/2026 às 19:06
Acidente aconteceu no trecho de Nossa Senhora da Glória
José Carlos Bastos Machado, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local Crédito: Acervo familiar

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida, nesta sexta-feira (23), no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu em uma rodovia que liga a localidade à BR 101.


Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, as duas vítimas estavam na motocicleta. O homem de 56 anos, identificado como José Carlos Bastos Machado, morreu no local, enquanto o condutor foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde segue internado e estável. 


No carro estavam um homem e um adolescente, que não ficaram feridos. Segundo relatos, o motorista teria ido buscar o filho em Guarapari e retornava para Cachoeiro de Itapemirim quando ocorreu o acidente.


De acordo com a Polícia Militar, o trânsito seguia liberado nos dois sentidos da rodovia, com orientação dos agentes e o motorista do carro seria submetido ao teste do bafômetro.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Bloco de granito se desprende de carreta na ES 166; motorista fica ferido

Publicado em 23/10/2026 às 16:47

Um motorista de carreta ficou ferido após um bloco de granito se desprender do veículo que conduzia na manhã desta sexta-feira (23), na ES 166, na localidade de Santo Antônio do Oriente, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu enquanto a carreta fazia uma curva.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de tombamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista recebendo atendimento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


O condutor contou aos policiais que, ao fazer a curva, sentiu o peso da carga se deslocar para o lado direito. Nesse momento, segundo relato dele, o pino de engate da carreta se quebrou, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo. 


A carreta atingiu uma estrutura às margens da rodovia e um poste de iluminação, provocando a queda de fios de energia elétrica e de internet.


Após receber os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Acidente

Mulher é atropelada por moto em cruzamento de avenidas de Vitória

Publicado em 23/10/2026 às 14:46
Mulher de 39 anos é atropelada em cruzamento em Vitória
Mulher de 39 anos foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) Leitor A Gazeta

Uma mulher de 39 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (23), no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Cézar Hilal, em Vitória. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairo Forte São João. 


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar não informou detalhes sobre o estado de saúde da mulher.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
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Região Serrana

Incêndio atinge bar no Centro de Afonso Cláudio; veja imagens

Publicado em 23/10/2026 às 11:33

Um bar ficou destruido após um incêndio no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santona madrugada desta sexta-feira (23). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.


O incêndio aconteceu por volta das 4h. Quando os bombeiros chegaram, uma equipe da prefeitura já estava combatendo o fogo, usando máquina e dois carros-pipa. Os militares atuaram no rescaldo e retiraram três botijas de gás que estavam no interior do estabelecimento. Não houve solicitação de perícia. 

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Bolão feito no ES bate "na trave" e leva mais de R$ 90 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 23/10/2026 às 06:21

Quatro apostas feitas no Espírito Santo ficaram perto de ganhar o prêmio acumulado da Mega-Sena sorteado na noite de quinta-feira (22). Todas fizeram a quina, sendo que um bolão de Castelo, com 15 cotas e 9 números apostados, vai receber R$ R$92.554. As outras três apostas (Colatina, Vitória e São Mateus), fizeram cartões simples, com seis numeros, e vão receber, cada, R$ 23.138. 


Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 230 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58.


O próximo concurso acontece sábado (24), às 21h, já que no domingo (25) será o segundo turno das eleições. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

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