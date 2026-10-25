Lorenzo Pazolini vota em Vitória e afirma ter "expectativa muito positiva"

O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou na Faculdade de Direito de Vitória (FDV) por volta das 10h30 deste domingo (25). Acompanhado da esposa, de lideranças partidárias e da filha Lorena, de 18 anos, que votou pela primeira vez, o candidato demonstrou otimismo para o segundo turno contra Ricardo Ferraço (MDB).



"Nós temos uma expectativa muito positiva. Caminhamos o Estado todo com muita humildade, agradecendo pela extraordinária votação no primeiro turno e com foco na melhoria de vida e no cuidado das pessoas", afirmou.





Segundo o ex-prefeito da capital, a campanha foi construída com o objetivo de gerar oportunidades e integrar a população nos 78 municípios capixabas. "Foi uma campanha baseada na alegria, na empatia e na perspectiva de futuro, especialmente para construir um Espírito Santo novo e unir as pessoas", destacou.





Questionado sobre a expectativa de ampliação de sua votação em relação ao primeiro turno, o candidato declarou que trabalhou intensamente para isso e que aguardará o resultado com serenidade. "Vamos aguardar a vontade de Deus e do povo capixaba, que são soberanos."





Pazolini confirmou que acompanhará a apuração da votação em casa, ao lado da família, e aproveitou a ocasião para reafirmar seu alinhamento com o pleito nacional. "Trabalhamos muito para ampliar a votação do nosso presidente Flávio Bolsonaro (PL). Tenho certeza de que o Espírito Santo vai entregar uma votação extraordinária para o Flávio, para que possamos governar juntos o Espírito Santo e o Brasil", concluiu.





Com informações de Guilherme Marques, residente do Curso de Jornalismo de A Gazeta