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Eleições 2026

Lorenzo Pazolini vota em Vitória e afirma ter "expectativa muito positiva"

Candidato chegou à Faculdade de Direito de Vitória por volta das 10h30 e destacou a atuação da campanha nos municípios capixabas

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 11:00

Publicado em 

25 out 2026 às 11:00
O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou pela manhã deste domingo (25)
O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou pela manhã deste domingo (25) Guilherme Marques

O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou na Faculdade de Direito de Vitória (FDV) por volta das 10h30 deste domingo (25). Acompanhado da esposa, de lideranças partidárias e da filha Lorena, de 18 anos, que votou pela primeira vez, o candidato demonstrou otimismo para o segundo turno contra Ricardo Ferraço (MDB).

"Nós temos uma expectativa muito positiva. Caminhamos o Estado todo com muita humildade, agradecendo pela extraordinária votação no primeiro turno e com foco na melhoria de vida e no cuidado das pessoas", afirmou.


Segundo o ex-prefeito da capital, a campanha foi construída com o objetivo de gerar oportunidades e integrar a população nos 78 municípios capixabas. "Foi uma campanha baseada na alegria, na empatia e na perspectiva de futuro, especialmente para construir um Espírito Santo novo e unir as pessoas", destacou.


Questionado sobre a expectativa de ampliação de sua votação em relação ao primeiro turno, o candidato declarou que trabalhou intensamente para isso e que aguardará o resultado com serenidade. "Vamos aguardar a vontade de Deus e do povo capixaba, que são soberanos."


Pazolini confirmou que acompanhará a apuração da votação em casa, ao lado da família, e aproveitou a ocasião para reafirmar seu alinhamento com o pleito nacional. "Trabalhamos muito para ampliar a votação do nosso presidente Flávio Bolsonaro (PL). Tenho certeza de que o Espírito Santo vai entregar uma votação extraordinária para o Flávio, para que possamos governar juntos o Espírito Santo e o Brasil", concluiu.


Com informações de Guilherme Marques, residente do Curso de Jornalismo de A Gazeta

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