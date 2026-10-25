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Gastronomia

Macarrão ao molho branco com filé de frango grelhado: aprenda essa receita para o almoço de domingo

Esse prato leva ingredientes simples e é perfeito para reunir a família em volta da mesa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 11:53

Macarrão ao molho branco com filé de frango grelhado (Imagem: Sham Clicks | Shutterstock)
Macarrão ao molho branco com filé de frango grelhado Crédito: Imagem: Sham Clicks | Shutterstock

Nada como um prato de massa cremosa para transformar o almoço de domingo em um momento especial. Esta receita reúne o talharim envolto em um molho branco aveludado e aquele toque irresistível do filé de frango grelhado fatiado por cima. O resultado é reconfortante, bonito de servir e mais simples de preparar do que parece. Confira!

Macarrão ao molho branco com filé de frango grelhado

Ingredientes

  • 400 g de macarrão tipo talharim
  • 2 filés de peito de frango
  • Água para cozinhar
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione duas colheres de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 5 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem bem cozidos. Retire, fatie e reserve. Na mesma panela, derreta a manteiga e refogue o alho.

Acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, até o molho engrossar. Junte o creme de leite e o queijo parmesão, acerte o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar cremoso. Coloque o macarrão no prato, despeje o molho branco por cima, disponha o frango fatiado e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

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