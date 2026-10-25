Macarrão ao molho branco com filé de frango grelhado: aprenda essa receita para o almoço de domingo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione duas colheres de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 5 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem bem cozidos. Retire, fatie e reserve. Na mesma panela, derreta a manteiga e refogue o alho.