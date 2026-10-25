AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Voto no exterior: veja os resultados por país e a apuração de Lula x Flávio no 2º turno das eleições 2026
Mundo

Voto no exterior: veja os resultados por país e a apuração de Lula x Flávio no 2º turno das eleições 2026

Flávio Bolsonaro venceu Lula no Japão, nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong, entre outros. Já o petista saiu na frente em países como China, Austrália e Nova Zelândia.

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 12:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 out 2026 às 12:33
Imagem BBC Brasil
Brasileiros votam no segundo turno das eleições presidenciais em Zurique, Suíça Crédito: EPA/Shutterstock

Países na Ásia, África e Oceania já encerraram a votação do segundo turno da eleição presidencial deste domingo (25/10).

Segundo os primeiros boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro (PL) venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Japão, nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong, entre outros.

Já o petista saiu na frente em países como China, Austrália e Nova Zelândia.

Segundo o TSE, quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior — ou pouco mais de 0,5% do eleitorado brasileiro total. Neste ano, esse total está distribuído por 186 cidades.

As regras para quem vota fora do país são as mesmas seguidas pelos eleitores residentes do Brasil, isto é, o voto é obrigatório entre os alfabetizados de 18 a 70 anos.

Confira, a seguir, os resultados parciais em algumas das senções eleitorais no exterior, obtidos a partir dos boletins de urna disponibilizados pelo TSE.

O resultado oficial do segundo turno da eleição será divulgada a partir de 17h de Brasília e você pode acompanhar o resultado em tempo real no MAPA da BBC News Brasil.

Austrália

  • Lula: 63,46% (6.017 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 36,54% (3.465 votos)

Nova Zelândia

  • Lula: 80,54% (418 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 19,46% (101 votos)

Japão

  • Lula: 19,92% (7.098 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 80,08% (28.538 votos)

China

  • Lula: 73,67% (375 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 26,33% (134 votos)

Hong Kong

  • Lula: 48,85% (127 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 51,15% (133 votos)

Coreia do Sul

  • Lula: 64,35% (148 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 35,65% (82 votos)

Imagem BBC Brasil
Centro de votação em Londres, no Reino Unido Crédito: Lais Alegretti/BBC

Indonésia

  • Lula:39,47% (15 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 60,53% (23 votos)

Filipinas

  • Lula: 40,91% (27 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 59,09% (39 votos)

Singapura

  • Lula: 63,77% (213 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 36,23% (121 votos)

Tailândia

  • Lula: 48,28% (56 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 51,72% (60 votos)

Malásia

  • Lula: 48,24% (41 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 51,76% (44 votos)

Taiwan

  • Lula: 41,96% (94 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 58,04% (130 votos)

Imagem BBC Brasil
Apoiadores de Lula em local de votação em Londres Crédito: Giulia Granchi/BBC
Imagem BBC Brasil
Apoiadores de Lula e Flávio Bolsonaro em local de votação em Londres Crédito: Giulia Granchi/BBC

Emirados Árabes Unidos

  • Lula: 45,44% (643 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 54,56% (772 votos)

Arábia Saudita

  • Lula: 61,25% (49 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 38,75% (31 votos)

Egito

  • Lula: 78,95% (60 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 21,05% (16 votos)

Turquia

  • Lula: 77,17% (98 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 22,83% (29 votos)

Síria

  • Lula: 90,60% (106 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 9,40% (11 votos)

Jordânia

  • Lula: 90,51% (725 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 9,49% (76 votos)

Catar

  • Lula: 44,92% (159 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 55,08% (195 votos)

Kuwait

  • Lula: 78,48% (62 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 21,52% (17 votos)

Quênia

  • Lula: 64,44% (29 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 35,56% (16 votos)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Anac descarta anormalidades no fluxo aéreo brasileiro
Gol nega cancelamento de voos em massa para o Nordeste
Imagem de destaque
Como a vitória da direita radical na Colômbia provocou mudanças na campanha de Lula no segundo turno
Imagem de destaque
Como justificar seu voto no segundo turno e o que acontece se você não votar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.