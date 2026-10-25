Lula aos 80 anos: a 'última dança' do presidente em sua eleição mais difícil

"Acho que a principal diferença é o adversário. A disputa entre PT e PSDB era sobre resultados econômicos. O PSDB ganhou fácil enquanto entregou bons resultados. O PT ganhou fácil quando fez a mesma coisa. Agora, os adversários são os caras que tentaram o golpe em 2022 e podem tentar de novo se ganharem. Quando o PT perdia para o PSDB, xingava o neoliberalismo e quinze minutos depois seguia com sua vida", diz o sociólogo.