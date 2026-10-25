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Wagner Corrêa

Artigo de Opinião

É superintendente da Fecomércio-ES
Wagner Corrêa

Quando a demanda individual se transforma em pauta coletiva

Quando empresários se unem em torno de interesses comuns, passam a ter uma representação mais próxima
Wagner Corrêa
É superintendente da Fecomércio-ES

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 14:00

Publicado em 

25 out 2026 às 14:00

Nenhum empresário precisa enfrentar sozinho as transformações que chegam ao seu negócio. Mudanças no comportamento do consumidor, novas tecnologias, alterações na legislação, desafios de mão de obra e questões que afetam o funcionamento das cidades fazem parte de uma realidade que exige informação e capacidade de articulação. 


É nesse espaço que o associativismo empresarial ganha relevância: quando empresários se unem em torno de interesses comuns, passam a ter uma representação mais próxima e maior capacidade de participar das decisões que impactam seus setores. 


Essa é a razão de ser dos sindicatos empresariais. Eles existem para representar quem empreende, ouvir suas necessidades, dar voz e defender os interesses de cada segmento nos espaços em que essas questões são debatidas. Quando essa atuação acontece de forma articulada, a representação ganha alcance e capacidade de conexão.

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É nessa perspectiva que estamos conduzindo uma agenda de desenvolvimento sindical na Fecomércio-ES. O objetivo é ampliar a capacidade dos sindicatos de estar próximos de seus representados, acompanhar de forma estratégica as transformações de cada atividade econômica e oferecer respostas às demandas que surgem no cotidiano empresarial. 


Para isso, contamos com uma estrutura de suporte preparada para atender às diferentes necessidades dos sindicatos e fortalecer sua atuação, organizada em quatro frentes: contábil e jurídica; desenvolvimento institucional e comercial; comunicação e marketing; e desenvolvimento dos dirigentes sindicais. 


Essa estrutura cria condições para que os sindicatos atuem de forma mais autônoma, integrada e estratégica, oferecendo ao empresário uma entidade presente, parceira, acessível e capaz de gerar valor. 


A Fecomércio-ES tem o papel de apoiar esse processo. A Federação reúne diferentes segmentos do comércio de bens, serviços e turismo e, ao lado dos sindicatos, amplia a capacidade de articulação empresarial. Essa relação permite compartilhar conhecimento, estudos, serviços, experiências e oportunidades, sem retirar de cada entidade a autonomia para representar seu setor. 


Essa atuação também se fortalece com o acesso a dados e informações estratégicas. Por meio do Observatório do Comércio Connect Fecomércio-ES, os sindicatos passam a contar com relatórios, estudos e análises que ajudam a compreender o comportamento dos setores e a apoiar a tomada de decisões. 


Os estudos territoriais ampliam ainda mais essa capacidade, ao trazer um olhar específico sobre as características econômicas e sociais de cada região. 

No cooperativismo, existe a possibilidade de participar das decisões, eleger a diretoria e os conselhos e ter participação nos resultados e acessar serviços e capacitações de forma mais facilitada
Convenção coletiva Stock Adobe

Outro exemplo está nos debates sobre convenções coletivas. Cabe aos sindicatos, por meio de suas instâncias de decisão, avaliar os interesses e as particularidades de cada categoria. A Federação respeita essa autonomia. Ao mesmo tempo, trabalha para oferecer dados estratégicos que contribuam para que essas decisões sejam tomadas com maior conhecimento sobre os impactos para as empresas e para os trabalhadores. 


É nesse ponto que a atuação integrada do Sistema Fecomércio-ES ganha ainda mais relevância. Por meio do Sesc-ES e do Senac-ES, ampliamos o acesso dos trabalhadores à educação, à qualificação profissional, à cultura, à saúde, ao lazer e a outros serviços que contribuem para seu desenvolvimento. 


Ao mesmo tempo, apoiamos as empresas na formação de profissionais preparados para as necessidades de cada setor. Cuidar das empresas e das pessoas que movimentam a economia faz parte de uma mesma agenda de desenvolvimento. 


Por isso, o associativismo empresarial não deve ser compreendido apenas como uma ferramenta de defesa de interesses. Ele também contribui para aproximar empresas, trabalhadores e instituições, criando condições para um diálogo mais qualificado e para a construção de soluções que fortaleçam o ambiente econômico e social do Espírito Santo. 

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