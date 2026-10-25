Quando a demanda individual se transforma em pauta coletiva

Nenhum empresário precisa enfrentar sozinho as transformações que chegam ao seu negócio. Mudanças no comportamento do consumidor, novas tecnologias, alterações na legislação, desafios de mão de obra e questões que afetam o funcionamento das cidades fazem parte de uma realidade que exige informação e capacidade de articulação.
É nesse espaço que o associativismo empresarial ganha relevância: quando empresários se unem em torno de interesses comuns, passam a ter uma representação mais próxima e maior capacidade de participar das decisões que impactam seus setores.
Essa é a razão de ser dos sindicatos empresariais. Eles existem para representar quem empreende, ouvir suas necessidades, dar voz e defender os interesses de cada segmento nos espaços em que essas questões são debatidas. Quando essa atuação acontece de forma articulada, a representação ganha alcance e capacidade de conexão.
É nessa perspectiva que estamos conduzindo uma agenda de desenvolvimento sindical na Fecomércio-ES. O objetivo é ampliar a capacidade dos sindicatos de estar próximos de seus representados, acompanhar de forma estratégica as transformações de cada atividade econômica e oferecer respostas às demandas que surgem no cotidiano empresarial.
Para isso, contamos com uma estrutura de suporte preparada para atender às diferentes necessidades dos sindicatos e fortalecer sua atuação, organizada em quatro frentes: contábil e jurídica; desenvolvimento institucional e comercial; comunicação e marketing; e desenvolvimento dos dirigentes sindicais.
Essa estrutura cria condições para que os sindicatos atuem de forma mais autônoma, integrada e estratégica, oferecendo ao empresário uma entidade presente, parceira, acessível e capaz de gerar valor.
A Fecomércio-ES tem o papel de apoiar esse processo. A Federação reúne diferentes segmentos do comércio de bens, serviços e turismo e, ao lado dos sindicatos, amplia a capacidade de articulação empresarial. Essa relação permite compartilhar conhecimento, estudos, serviços, experiências e oportunidades, sem retirar de cada entidade a autonomia para representar seu setor.
Essa atuação também se fortalece com o acesso a dados e informações estratégicas. Por meio do Observatório do Comércio Connect Fecomércio-ES, os sindicatos passam a contar com relatórios, estudos e análises que ajudam a compreender o comportamento dos setores e a apoiar a tomada de decisões.
Os estudos territoriais ampliam ainda mais essa capacidade, ao trazer um olhar específico sobre as características econômicas e sociais de cada região.
Outro exemplo está nos debates sobre convenções coletivas. Cabe aos sindicatos, por meio de suas instâncias de decisão, avaliar os interesses e as particularidades de cada categoria. A Federação respeita essa autonomia. Ao mesmo tempo, trabalha para oferecer dados estratégicos que contribuam para que essas decisões sejam tomadas com maior conhecimento sobre os impactos para as empresas e para os trabalhadores.
É nesse ponto que a atuação integrada do Sistema Fecomércio-ES ganha ainda mais relevância. Por meio do Sesc-ES e do Senac-ES, ampliamos o acesso dos trabalhadores à educação, à qualificação profissional, à cultura, à saúde, ao lazer e a outros serviços que contribuem para seu desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, apoiamos as empresas na formação de profissionais preparados para as necessidades de cada setor. Cuidar das empresas e das pessoas que movimentam a economia faz parte de uma mesma agenda de desenvolvimento.
Por isso, o associativismo empresarial não deve ser compreendido apenas como uma ferramenta de defesa de interesses. Ele também contribui para aproximar empresas, trabalhadores e instituições, criando condições para um diálogo mais qualificado e para a construção de soluções que fortaleçam o ambiente econômico e social do Espírito Santo.