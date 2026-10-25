Quando a demanda individual se transforma em pauta coletiva

É nessa perspectiva que estamos conduzindo uma agenda de desenvolvimento sindical na Fecomércio-ES. O objetivo é ampliar a capacidade dos sindicatos de estar próximos de seus representados, acompanhar de forma estratégica as transformações de cada atividade econômica e oferecer respostas às demandas que surgem no cotidiano empresarial.





Para isso, contamos com uma estrutura de suporte preparada para atender às diferentes necessidades dos sindicatos e fortalecer sua atuação, organizada em quatro frentes: contábil e jurídica; desenvolvimento institucional e comercial; comunicação e marketing; e desenvolvimento dos dirigentes sindicais.





Essa estrutura cria condições para que os sindicatos atuem de forma mais autônoma, integrada e estratégica, oferecendo ao empresário uma entidade presente, parceira, acessível e capaz de gerar valor.





A Fecomércio-ES tem o papel de apoiar esse processo. A Federação reúne diferentes segmentos do comércio de bens, serviços e turismo e, ao lado dos sindicatos, amplia a capacidade de articulação empresarial. Essa relação permite compartilhar conhecimento, estudos, serviços, experiências e oportunidades, sem retirar de cada entidade a autonomia para representar seu setor.





Essa atuação também se fortalece com o acesso a dados e informações estratégicas. Por meio do Observatório do Comércio Connect Fecomércio-ES, os sindicatos passam a contar com relatórios, estudos e análises que ajudam a compreender o comportamento dos setores e a apoiar a tomada de decisões.





Os estudos territoriais ampliam ainda mais essa capacidade, ao trazer um olhar específico sobre as características econômicas e sociais de cada região.