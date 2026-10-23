Contratos públicos: como equilibrar a fiscalização e a continuidade dos serviços?

O art. 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), por sua vez, impõe à esfera de controle o dever de considerar as consequências práticas de suas decisões. Essas normas exigem uma análise concreta dos efeitos da medida, especialmente quando a irregularidade ainda está em apuração.



Uma decisão recente do Plenário do TCE-ES ilustra essa questão. Em um contrato municipal destinado à manutenção de espaços públicos, edificações e estradas, uma medida cautelar havia suspendido a execução e os pagamentos.





Ao apreciar o recurso, a Corte considerou que, até aquele momento, não havia demonstração de sobrepreço ou inexecução e que a interrupção dos serviços em andamento poderia provocar deterioração das intervenções e elevar os custos. A Corte autorizou, então, a continuidade dos serviços já iniciados.



O aspecto relevante da decisão está no tratamento dado às diferentes parcelas do contrato. A existência de indícios de irregularidade não levou à manutenção indistinta da paralisação: o Tribunal considerou o estágio da execução e os riscos associados à interrupção. A apuração da regularidade da contratação prossegue, mas os serviços em andamento puderam continuar diante dos elementos examinados naquele momento.