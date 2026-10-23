Contratos públicos: como equilibrar a fiscalização e a continuidade dos serviços?

Suspender um contrato público pode ser necessário para evitar prejuízos ao erário. A decisão, porém, tem consequências que vão além do processo de controle: equipes são desmobilizadas, intervenções ficam inacabadas, estruturas se deterioram e a retomada pode exigir novos gastos.
Quando a medida alcança serviços essenciais, a população também suporta os efeitos da interrupção. Por isso, a cautela na fiscalização precisa abranger os riscos da continuidade e os custos da paralisação.
Uma decisão recente do Plenário do TCE-ES ilustra essa questão. Em um contrato municipal destinado à manutenção de espaços públicos, edificações e estradas, uma medida cautelar havia suspendido a execução e os pagamentos.
O aspecto relevante da decisão está no tratamento dado às diferentes parcelas do contrato. A existência de indícios de irregularidade não levou à manutenção indistinta da paralisação: o Tribunal considerou o estágio da execução e os riscos associados à interrupção. A apuração da regularidade da contratação prossegue, mas os serviços em andamento puderam continuar diante dos elementos examinados naquele momento.
Para gestores e empresas contratadas, essa discussão é pragmática: os efeitos da paralisação precisam ser demonstrados com elementos objetivos. Medições, registros do estágio físico da execução, cronogramas, custos de desmobilização e riscos de deterioração podem subsidiar o exame da cautelar e fundamentar um pedido de revisão.
O controle externo precisa examinar a irregularidade sob apuração e os efeitos concretos das medidas adotadas para enfrentá-la.