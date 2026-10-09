Beira-Mar terá ciclovia provisória durante obras de reurbanização em Vitória

Uma ciclovia provisória será implantada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, durante as obras de reurbanização da via. A estrutura começa a ser instalada neste sábado (10) e vai ocupar parte de uma das faixas atualmente destinadas aos veículos.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi definida após a identificação de ciclistas circulando em áreas de obras, inclusive próximo a máquinas e equipes de trabalho.
A previsão é que a ciclovia esteja totalmente operacional até o fim da próxima semana. Inicialmente, a estrutura será implantada entre a Rua Alberto de Oliveira Santos, na altura do Edifício AMES, e a Rua Marcelino Duarte, próximo à Praça Pio XII e à agência do Banco do Brasil.
A ciclovia provisória terá dois metros de largura e será de mão dupla. Parte da faixa também continuará sendo utilizada pelo canteiro de obras e para as atividades necessárias à execução dos serviços.
Conforme as intervenções avançarem, a estrutura será estendida para os demais trechos da obra até a região onde começa o calçadão da Beira-Mar, após a antiga sede do Clube Saldanha da Gama.
Enquanto a ciclovia provisória estiver sendo instalada, a orientação da prefeitura é que os ciclistas utilizem a calçada localizada junto aos edifícios no trecho em obras. Segundo o município, a área próxima ao canteiro continuará ocupada por trabalhadores, equipamentos e máquinas de médio porte durante esse período.
Com parte de uma faixa destinada à ciclovia provisória, haverá redução temporária da capacidade de circulação de veículos no trecho em obras. Para quem segue do Centro em direção à Região Norte de Vitória, a prefeitura recomenda utilizar preferencialmente as avenidas Governador Bley, Princesa Isabel e Vitória.
O motorista poderá retornar à Avenida Beira-Mar pela Rua Dom Bosco, próximo ao antigo Terminal Dom Bosco, ou, mais adiante, pela Avenida Paulino Müller.
O trecho terá sinalização específica e, segundo a prefeitura, as condições de circulação serão monitoradas durante a operação da ciclovia provisória. O município informou que poderá fazer ajustes caso sejam necessários para garantir a segurança e o funcionamento do trânsito na região.