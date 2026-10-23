Falso médico de IA: a checagem que leva trinta segundos

A Advocacia-Geral da União deu, em setembro, 72 horas para o YouTube tirar do ar, ou marcar como artificial, uma leva de vídeos em que personagens criados por inteligência artificial se apresentam como médicos e prometem cura.





São 97 perfis mapeados pelo Ministério da Saúde entre janeiro e julho. O alvo preferido é a população idosa. Boa parte usa a autoridade emprestada do jaleco para vender e-book, suplemento, consulta paga.





Trabalho com responsabilidade médica há quase vinte anos e passo boa parte dos meus dias discutindo por quanto um médico responde quando erra. Ele tem registro, endereço, conselho que pode cassá-lo e paciente que pode processá-lo. O personagem digital não tem nada disso. Quando o vídeo cai, no dia seguinte sobe outro, com outro nome e outro rosto. A punição alcança o vídeo, nunca quem o fabricou.