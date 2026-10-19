Menopausa: por que médicos dizem que o medo da terapia hormonal é maior que o risco real

Depois de dois anos convivendo com os sintomas, decidiu conversar com a médica — disse que não queria fazer reposição, perguntou se havia outra saída. "Enquanto eu falava com a clínica geral, vinham as ondas de calor. Eu me levantava, agitada, dali a pouco me acalmava de novo", lembra. "A médica ficou olhando para mim, falou: a reposição foi feita para mulheres que estão sofrendo como você. Você está precisando muito. Ela me deu a receita. Ainda demorei um pouco, mas comecei a usar os adesivos."