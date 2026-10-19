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Futebol Americano

Tritões Futebol Americano vence o Cruzeiro FA por 39 a 14, e se classifica a quarta de final

Equipe capixaba avança nos playoffs com vitória expressiva

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2026 às 18:58
Tritões
Tritões Willian Pachêco

O Tritões Futebol Americano conquistou uma importante vitória nos playoffs do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em jogo realizado no Estadio Municipal Arlindo Villaschi, a equipe capixaba venceu o Cruzeiro Futebol Americano pelo placar de 39 a 14, demonstrando força, e eficiência em um dos momentos mais decisivos da competição.


Dominando amplamente o adversário, e com uma atuação consistente, o Tritões marcou o primeiro  touchdown do jogo, e se manteve a frente do placar durante todo a partida.


A equipe capixaba marcou 05 touchdown, somado a 04 conversões de dois pontos e 01 extra point, construindo o elástico placar sobre a tradicional equipe mineira.


O Tritões FA conseguiu mais um passo importante na caminhada rumo à grande final da Superliga FA, confirmando sua capacidade de competir em alto nível.


Ao final do jogo, o Head Coach do Tritões, Breno Ribeiro, emocionado se dirigiu a arquibancada, pra agradecer a presença da torcida, que apesar da forte chuva em Viana, compareceu em grande número no estádio, apoiando a equipe capixaba, vibrando juntos aos atletas em cada jogada, empurrando o Tritões para mais uma vitória.


Agora, o desafio continua. Com o sonho da final cada vez mais próximo, o Tritões segue concentrado e preparado para enfrentar o adversário da quarta de final, com a vantagem de decidir em casa, diante de sua torcida.


O futebol americano capixaba ganha ainda mais força com a campanha do Tritões, que coloca o Espírito Santo na fase decisiva da competição nacional.

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