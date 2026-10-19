Tritões Futebol Americano vence o Cruzeiro FA por 39 a 14, e se classifica a quarta de final

O Tritões Futebol Americano conquistou uma importante vitória nos playoffs do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em jogo realizado no Estadio Municipal Arlindo Villaschi, a equipe capixaba venceu o Cruzeiro Futebol Americano pelo placar de 39 a 14, demonstrando força, e eficiência em um dos momentos mais decisivos da competição.





Dominando amplamente o adversário, e com uma atuação consistente, o Tritões marcou o primeiro touchdown do jogo, e se manteve a frente do placar durante todo a partida.





A equipe capixaba marcou 05 touchdown, somado a 04 conversões de dois pontos e 01 extra point, construindo o elástico placar sobre a tradicional equipe mineira.





O Tritões FA conseguiu mais um passo importante na caminhada rumo à grande final da Superliga FA, confirmando sua capacidade de competir em alto nível.





Ao final do jogo, o Head Coach do Tritões, Breno Ribeiro, emocionado se dirigiu a arquibancada, pra agradecer a presença da torcida, que apesar da forte chuva em Viana, compareceu em grande número no estádio, apoiando a equipe capixaba, vibrando juntos aos atletas em cada jogada, empurrando o Tritões para mais uma vitória.





Agora, o desafio continua. Com o sonho da final cada vez mais próximo, o Tritões segue concentrado e preparado para enfrentar o adversário da quarta de final, com a vantagem de decidir em casa, diante de sua torcida.





O futebol americano capixaba ganha ainda mais força com a campanha do Tritões, que coloca o Espírito Santo na fase decisiva da competição nacional.