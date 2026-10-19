Órgão Especial do TJRJ confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em sessão realizada nesta segunda-feira, (19), decidiu, por unanimidade, que a partida válida pela semifinal da Copa Sul-Americana entre Vasco da Gama e Boca Juniors será realizada nesta terça-feira, (20), às 21h30, no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. O órgão especial é formado pelos 25 desembargadores mais antigos do tribunal.