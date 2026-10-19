Novo teto do MEI vai beneficiar mais de 340 mil empreendedores no ES

Mais de 341 mil microempreendedores individuais (MEIs) ativos no Espírito Santo devem ser beneficiados com uma série de mudanças que vão elevar o teto da receita e perdoar dívidas da categoria, segundo estimativa do Sebrae-ES.
Aprovado pelo Congresso na última semana, o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 186/2026 aumentará o limite das receitas desses empreendedores para R$ 110 mil em 2027 e para R$ 140 mil em 2028, e deve dar novo fôlego ao comércio e ao setor de serviços do Estado. Essa é a expectativa do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Maifrede Noronha, com a implementação da proposta, a ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo o dirigente, a atualização era necessária, pois o valor atual, em vigor desde 2018, causou perda do poder de compra com a inflação e passou a restringir o faturamento das empresas. No entanto, avaliou, as cifras aprovadas poderiam ser mais altas para impulsionar um crescimento mais sólido do segmento.
O teto estava totalmente defasado. Os
R$ 81 mil fixados em 2018 não têm o mesmo valor de hoje, devido à inflação e à alta de preços, o que vinha travando o crescimento das empresas. A alteração desse limite é fundamental, mas o ideal seria que o governo ampliasse para R$ 140 mil de imediato, pela facilidade com que esse teto é atingido atualmente. A partir daí, poderíamos avançar para R$ 162 mil em 2028, o que representaria o dobro do limite atual”
Walterleno Maifrede Noronha, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES)
não pagar a intermediários que prometam garantir o perdão;
não clicar em links suspeitos; e
usar apenas os canais oficiais, como o Portal do Empreendedor e a Receita Federal.
Percebemos que, sempre que saem matérias e anúncios sobre o assunto, golpistas e empresas tentam se aproveitar para obter vantagens. O MEI deve ficar muito atento para não clicar em links indevidos ou suspeitos. Em caso de dúvida, consulte um profissional da sua confiança para avaliar o melhor cenário para o seu negócio
Walterleno Maifrede Noronha, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES)
Para o dirigente, o segredo agora é o planejamento. “O primeiro passo é aguardar a sanção da lei mantendo a organização financeira e o pagamento regular dos impostos atuais. É o momento de arrumar a casa e se preparar para os novos cenários. Assim, quando as medidas entrarem em vigor, o empreendedor estará pronto para aproveitar o perdão de dívidas e todos os benefícios do pacote”, finaliza Noronha.
A aprovação do PLP 186/2026 encerra um hiato de oito anos sem reajustes no limite de faturamento do microempreendedor individual (MEI). Travado em R$ 81 mil desde 2018, o teto da categoria vinha sendo apontado por entidades do comércio e serviços como um obstáculo ao crescimento dos pequenos negócios no país. O avanço da matéria em Brasília ocorreu sob forte apoio articulado no Congresso e rápida votação nas duas Casas Legislativas.
A proposta ganhou tração no último dia 14 de outubro, quando foi levada ao plenário da Câmara dos Deputados. Sob relatoria do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), o texto-base foi aprovado por ampla maioria: 461 votos favoráveis e apenas quatro contrários.
Durante as negociações na Câmara, o projeto original que alterava as faixas de faturamento foi anexado a medidas do Poder Executivo. O texto final incorporou o perdão de tributos federais vencidos e a ampliação da cota de contratação, permitindo que o microempreendedor passe a ter até dois empregados formalizados.
Em menos de 24 horas após a votação pelos deputados, o projeto seguiu para apreciação do Senado Federal em rito de urgência. Já na quinta-feira (15), o Senado aprovou por unanimidade o texto, com 78 votos a favor e nenhum contrário.
Como não houve alterações feitas pelo Senado, a proposta não precisou retornar para à Câmara, seguindo diretamente para a sanção da presidência. Segundo o governo federal, o impacto orçamentário estimado do perdão de débitos é de R$ 3 bilhões nos próximos três anos.
Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Andreia Pegoretti.