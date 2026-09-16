É MEI? Veja 5 cuidados para não ultrapassar o teto de R$ 81 mil em 2026

O Brasil já soma mais de 15 milhões de Microempreendedores Individuais (MEI), e quem está perto de atingir o limite anual de faturamento precisa ficar atento. Em 2026, além do reajuste no valor da contribuição mensal, o teto de R$ 81 mil continua sendo um ponto de atenção para quem está próximo do limite. Isso porque ultrapassar o valor permitido pode levar ao desenquadramento do MEI e, dependendo do tamanho do excesso, até à cobrança retroativa de impostos.