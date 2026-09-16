Investimento não basta: o desafio do ES é interiorizar o desenvolvimento

Interiorizar não significa tentar levar a mesma economia da Região Metropolitana para todos os municípios. Cada território precisa construir uma especialização que aproveite seus ativos e, ao mesmo tempo, aumente sua capacidade de gerar valor. No Norte e na região do Rio Doce, por exemplo, a expansão industrial, florestal, agroindustrial e logística pode formar cadeias locais de fornecedores e serviços. No Noroeste, a agropecuária precisa ganhar processamento, tecnologia, marca e acesso a mercados. No Caparaó e na Região Serrana, cafés especiais, turismo, gastronomia e pequenas agroindústrias podem transformar identidade territorial em renda recorrente. No Sul, as rochas ornamentais, a indústria, o turismo e os serviços podem produzir encadeamentos ainda mais densos.





O ponto central é que uma fábrica, um armazém ou uma obra de infraestrutura não constituem, por si só, uma estratégia de desenvolvimento. O impacto duradouro aparece quando o investimento cria demanda para empresas locais, amplia a qualificação profissional, atrai novos serviços, estimula inovação e reduz o custo de empreender. Sem esse ambiente, o município recebe o ativo, mas boa parte do valor, das decisões e das oportunidades permanece em outro lugar.





Isso exige uma política de interiorização menos baseada em anúncios e mais orientada por ecossistemas econômicos. Crédito de longo prazo precisa chegar à pequena e média empresa que pode se tornar fornecedora. Instituições de ensino, Sistema S, universidades, cooperativas, associações empresariais e prefeituras precisam atuar de forma coordenada para identificar gargalos e formar as competências que cada cadeia produtiva exige. Estradas, conectividade digital, energia confiável, saneamento e licenciamento eficiente não são itens acessórios. São as condições que permitem a uma empresa do interior competir em qualidade, prazo e custo.





O Estado tem instrumentos para reduzir desigualdades territoriais, mas eles precisam ser calibrados. A inclusão de 31 municípios do Norte capixaba na área de atuação da Sudene oferece vantagem relevante, porém não resolve os desafios das regiões que ficaram fora desse perímetro. O desenvolvimento regional não pode depender exclusivamente de incentivos ou de uma disputa fiscal entre municípios. É necessário combinar financiamento, assistência técnica, infraestrutura, qualificação e governança regional.