Por que o brasileiro trabalha tanto, mas o dinheiro continua curto?

No longo prazo, existe um limite para o quanto os salários podem crescer sem que aumente também aquilo que cada trabalhador consegue produzir. Uma empresa pode conceder aumentos pontuais, o governo pode elevar o salário mínimo e períodos de mercado de trabalho aquecido podem pressionar remunerações para cima. Mas aumentos persistentes da renda real precisam encontrar sustentação em uma economia capaz de produzir mais valor por hora trabalhada.





O problema é que esse é um dos grandes gargalos brasileiros. A OCDE destaca que, apesar do crescimento recente da economia e da melhora do mercado de trabalho, o investimento permanece fraco e o crescimento da produtividade está estagnado. O Observatório da Produtividade da FGV IBRE vai além: com o fim do bônus demográfico, elevar a produtividade será cada vez mais determinante para aumentar a renda por habitante e sustentar o crescimento econômico nas próximas décadas.





Produtividade, nesse contexto, não significa trabalhar mais horas ou exigir que o funcionário corra mais. Significa conseguir produzir mais valor com o mesmo tempo de trabalho. Uma máquina melhor, uma estrada que reduz o tempo de transporte, um sistema tributário mais simples, trabalhadores mais qualificados, processos menos burocráticos, maior segurança jurídica, acesso a novas tecnologias e empresas mais bem administradas são exemplos de fatores capazes de elevar a produtividade. Quando isso acontece, cria-se espaço econômico para que os salários também cresçam.





Imagine duas empresas com dez funcionários. Na primeira, problemas logísticos, equipamentos antigos, burocracia e processos ineficientes fazem com que cada trabalhador produza R$ 10 mil em valor por mês. Na segunda, os mesmos dez trabalhadores, utilizando melhores equipamentos, tecnologia e processos, conseguem produzir R$ 15 mil. A segunda empresa possui muito mais espaço para pagar salários maiores sem necessariamente aumentar seus preços ou perder competitividade.





Essa é uma das razões pelas quais países mais produtivos conseguem sustentar salários mais elevados. Não é simplesmente porque decidiram pagar melhor seus trabalhadores. Eles construíram economias nas quais cada hora de trabalho gera mais valor.