AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Fechamento de consulados dos EUA no Brasil alimenta onda de desinformação e alarme político nas redes
Projeto Comprova

Fechamento de consulados dos EUA no Brasil alimenta onda de desinformação e alarme político nas redes

Polícia Federal nega ter emitido alerta para tentativa de golpe nas eleições

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2026 às 18:33
Conteúdo investigado pelo Comprova
Conteúdo investigado pelo Comprova Projeto Comprova

A Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) não emitiram  nesta sexta-feira (2) alerta para tentativa de golpe após os Estados Unidos fecharem para atendimento ao público suas embaixadas e consulados no Brasil, ao contrário do que afirmam publicações no X, Facebook e YouTube. 


Ainda na sexta, após o alerta do Departamento de Estado norte-americano, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão, em São Paulo e no entorno do Distrito Federal, para apurar “suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil”, como afirmou o órgão em nota


Mas a PF não encontrou “elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados”, tampouco identificou “quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas”. 


Ao Comprova, a Polícia Federal negou, neste sábado (3), ter produzido qualquer informe ou relatório sobre tentativa de golpe.

Captura de tela da resposta da PF para o Comprova
Captura de tela da resposta da PF para o Comprova Projeto Comprova

Assim como a Polícia Federal, a Abin negou ter emitido alerta sobre tentativa de golpe. “Essa informação não procede” afirmou o órgão ao Comprova.

Os posts foram feitos a partir da publicação de um site na sexta-feira. Segundo o texto, o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin, conjunto de entidades da administração pública federal responsável por planejar e executar atividades de inteligência, como a Abin) havia emitido informes sobre uma “Operação Psicológica” desencadeada pela gestão Donald Trump. Essa operação incluiria a suspensão do atendimento na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil. 


O conteúdo se espalhou rapidamente nas redes sociais. Um dos posts verificados pelo Comprova no X havia alcançado mais de 159,7 mil visualizações até 3 de outubro. No Facebook, um outro post foi visto por cerca de 430 mil pessoas até a mesma data.

Fechamento das representações consulares

O Comprova entrou em contato com o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, uma das representações diplomáticas do país que suspenderam os serviços e o atendimento ao público. O órgão, subordinado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, informou que a “administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos” e que está trabalhando com o serviço diplomático brasileiro para tratar de “questões de segurança”. 


“As embaixadas e consulados dos Estados Unidos no exterior utilizam regularmente o sistema de mensagens STEP, incluindo alertas, para informar os cidadãos americanos sobre ameaças, eventos e mudanças relevantes no contexto local. Estamos trabalhando em estreita cooperação com nossas contrapartes brasileiras para tratar de questões de segurança”, afirma o consulado, em nota.

Captura de tela da resposta do Consulado para o Comprova
Captura de tela da resposta do Consulado para o Comprova Projeto Comprova
O que é "operação psicológica"?

Uma Operação Psicológica (mais conhecida pelo termo em inglês psyop) consiste no uso planejado de informações, propaganda e táticas de comunicação para influenciar as emoções, as atitudes e o comportamento de públicos-alvo, conforme estudo da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Historicamente consolidada no jargão militar, a prática serve para desmoralizar tropas inimigas, confundir lideranças adversárias ou conquistar o apoio de populações civis em zonas de conflito, sem focar na destruição física.


Na prática, essas operações utilizam diversos recursos, desde a divulgação de mensagens até a manipulação de fatos para gerar reações específicas, como medo, dúvida ou apatia.


Com o avanço da era digital, o conceito expandiu-se para além dos quartéis, sendo amplamente estudado na sociologia e na comunicação, como escreveu Cristiano Zanin em 2022, antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF), em coautoria com a advogada Graziela Ambrósio. 


Especialistas utilizam o termo para analisar campanhas de desinformação em massa e tentativas de polarização em redes sociais, demonstrando como a manipulação da percepção pública se tornou uma ferramenta central de influência estratégica e geopolítica no mundo contemporâneo.

Por que as pessoas podem ter acreditado

Uma das publicações virais no X emprega o apelo à urgência e o alarmismo ao utilizar termos em caixa alta e narrar uma suposta ameaça iminente de golpe internacional, o que gera forte impacto emocional e prende a atenção do leitor. 


Ao fazer isso, reduz-se a chance de ele refletir sobre o conteúdo ou de buscar outras fontes. Assim, ele acredita na desinformação e ela continua se espalhando.


O post também se aproveita da polarização, do “nós contra eles”, ao falar em tentativa de golpe pela direita e ao chamar o público a votar em Lula (PT) na eleição deste domingo (4). O Comprova alerta que a desinformação eleitoral pode influenciar o eleitor, que deve votar com base em informações íntegras.


Fontes que consultamos: Polícia Federal, Abin, Consulado dos Estados Unidos em São Paulo e reportagem sobre o fechamento de embaixadas e consulados.


Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.


Outras checagens sobre o tema: Sobre eleições, o Comprova publicou recentemente que o vídeo de Xuxa criticando declaração sobre menores é de 2022 e foi direcionado a Jair Bolsonaro e que Flávio Bolsonaro não viajou aos Estados Unidos em setembro.


Notas da comunidade: Não havia notas da comunidade no X até a publicação deste texto.


Investigação e verificação

Investigado por: Correio do Estado e Programa de Residência do Projeto Comprova

Texto verificado por: UOL, A Gazeta, Estadão e Programa de Residência do Projeto Comprova


O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa, apartidária e sem fins lucrativos liderada pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação para zelar pela integridade da informação que molda o debate público. O objetivo é oferecer à audiência uma compreensão clara e confiável dos acontecimentos e contribuir para a integridade do ambiente digital e para uma sociedade mais bem informada e resiliente à desinformação e a fraudes virtuais. A Gazeta faz parte dessa aliança.

Leia mais

Vídeo de policiais com denúncia infundada sobre urnas eletrônicas é de 2018

Vídeo de carteiro entregando propaganda do PT omite contexto sobre Mala Direta; entenda serviço

Vídeo de Xuxa criticando declaração sobre menores é de 2022 e foi direcionado a Bolsonaro

Vídeo de Lula no Paraguai é usado fora de contexto para sugerir constrangimento na ONU

Entenda as regras para participação de candidatos em debates na TV

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

EUA Eleições Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

80% dos eleitores garantem que voto para governo estadual é definitivo.
Quaest: 2 a cada 10 eleitores ainda podem mudar voto para governo e Senado no ES
No sentido da leitura: Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Helder Salomão
O que explica o crescimento de Pazolini no fim do 1º turno na Quaest
Renato Casagrande, Evair de Melo e Maguinha Malta, candidatos ao Senado
Quaest: Casagrande tem 31% e Evair e Maguinha, 18% dos votos válidos para o Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados