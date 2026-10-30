Veja linha do tempo: da fuga de Flávio até a divulgação da carta golpista

Nas primeiras horas do dia, o portal de notícias argentino Infobae foi o primeiro a trazer a informação de que Flávio Bolsonaro teria atravessado a fronteira em direção ao aeroporto de Puerto Iguazú, na Tríplice Fronteira, onde um jatinho fretado vindo de Buenos Aires o aguardava para viajar rumo aos Estados Unidos.





O avião pousou às 23h45 de segunda-feira (26) e ficou parado ao longo de toda a terça-feira no pátio. O jato Gulfstream G400, matrícula LV-JQW pertence à empresa Baires Fly S.A., de aviação executiva. Segundo o jornal Clarín, a aeronave LV-JQW sairia às 2h30 de terça para Miami, mas o voo foi cancelado porque a empresa responsável pelo voo não informou a lista de passageiros que estariam a bordo.





Diante da notícia, a Polícia Federal abriu apuração para verificar o paradeiro do senador e acionou as autoridades policiais da Argentina. Como o controle migratório não registrou a saída oficial nos postos da fronteira brasileira, as autoridades passaram a monitorar a movimentação.





Às 11h de terça-feira venceu o prazo estabelecido por Moraes para que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal. Como o parlamentar não entregou os documentos, a Polícia Federal e os órgãos competentes determinaram o cancelamento oficial dos seus passaportes. O controle de imigrações da Argentina negou que o senador tenha passado pela fronteira do país ao longo do dia.





À tarde, a agência de notícias Reuters e autoridades norte-americanas confirmaram que o senador de fato havia deixado o Brasil com destino aos EUA em um jatinho privado acompanhado de seus familiares. O governo dos Estados Unidos e o Departamento de Estado indicaram que concederiam os vistos e autorizariam a entrada do parlamentar no país. Aliados e figuras ligadas ao governo dos EUA, como o advogado mexicano Simón Levy, também indicaram a chegada dele a território norte-americano.





O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, convocou reuniões de emergência com a bancada e lideranças do partido para discutir o impacto da saída não comunicada do parlamentar. À tarde, o senador Rogério Marinho (PL-RN) declarou à imprensa que havia falado na manhã de terça com Flávio por mensagem e o senador havia dito que tiraria o dia para descansar.





O senador também teria despistado sua própria equipe de segurança parlamentar. Os agentes não sabiam onde ele estava já na manhã de terça, quando os responsáveis pela escolta tentaram entrar em contato com o senador por telefone, mas não tiveram resposta. Entre 8h e 9h, foram até a residência dele e constataram que Flávio já não estava mais no local.





No final da noite de terça-feira, Flávio Bolsonaro entrou em território argentino. O governo de Javier Milei confirmou que o senador entrou na Argentina naquele dia, às 22h50, acompanhado da esposa e das duas filhas e embarcou, 40 minutos depois, em um voo particular com destino ao Equador e, posteriormente, aos Estados Unidos. O jato usado foi o mesmo que estava parado no aeroporto de Puerto Iguazú.