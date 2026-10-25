Vereadora do PT que sofreu ataque durante carreata em MG está viva, ao contrário do que afirma post

A vereadora participava de uma carreata em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Montes Claros, no norte de Minas. Enquanto o carro em que ela estava passava, um grupo de homens, alguns vestidos com camisas verde e amarelo, atiraram objetos em direção ao carro. Imagens publicadas nas redes por apoiadores da vereadora mostram Iara com o rosto ensanguentado e um olho inchado, ainda no carro e logo após ser socorrida.





Após sofrer o ataque, a vereadora foi atendida no Hospital Santa Casa. Ainda na madrugada, às 3h49, a assessoria da vereadora publicou que ela “precisou ser socorrida pelo Samu e [foi] encaminhada ao hospital”. Iara passou por exames, foi medicada e ficou em observação, segundo o texto. O post viral dizendo que a vereadora tinha morrido foi publicado às 2h19 de domingo no X.





A assessoria de imprensa de Iara afirmou que ela teve o nariz fraturado e levou cinco pontos no rosto. Também informou que outro companheiro foi espancado e sofreu mais de 30 chutes na barriga. O nome da vítima não foi informado, mas a assessoria informou à reportagem que ele segue internado em um hospital devido à gravidade dos ataques sofridos.





O Portal MC1 de Montes Claros exibiu imagens da saída da vereadora do hospital, na cadeira de rodas e bastante machucada, mas que em seguida, foi à PF.

Na tarde deste domingo, a vereadora publicou em seu Instagram foto em sua seção eleitoral. Na legenda, afirmou: “O meu voto hoje carrega, acima de tudo, coragem, esperança e força”.