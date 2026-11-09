PGR pede fim do inquérito das fake news depois de mais de 7 anos de tramitação

BRASÍLIA - A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu nesta segunda-feira (9) o arquivamento do inquérito das fake news . A manifestação abre o caminho para que o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin , encerre um dos capítulos mais controversos da história recente da corte.

Aberta em 2019, a investigação se tornou um dos principais instrumentos de poder do Supremo e, sobretudo, do ministro Alexandre de Moraes, que a usou para mirar aliados de Jair Bolsonaro (PL) e acumular influência dentro e fora do tribunal. Agora, segundo interlocutores, Fachin quer dar um fim ao caso o quanto antes.

Paulo Gonet, procurador-geral da República Evaristo Sá/AFP via Getty Images

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o inquérito mãe e suas ramificações resultaram em apenas oito denúncias apresentadas pela PGR e efetivamente ligadas à motivação inicial da investigação: crimes de injúria, calúnia, difamação ou ameaças a ministros do STF, em um amplo universo de procedimentos iniciados por Moraes inclusive de ofício, ou seja, sem pedido do Ministério Público.

Apenas o inquérito inicial, de número 4.781, soma cerca de 12 mil páginas. Segundo pessoas a par do caso, boa parte do material é de prints de redes sociais, reportagens, depoimentos e quebras de sigilo, que incluem dados bancários e telemáticos.