Muito além do mingau: 3 receitas com aveia para o café da manhã ou lanche da tarde 

Em uma tigela, misture a aveia, a farinha de aveia, as nozes, o fermento e a canela. Em outra tigela, bata os ovos, acrescente o leite, o mel e o óleo de coco. Misture os líquidos com os secos até formar uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas de silicone para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180 °C. Asse por 20 a 25 minutos ou até dourar. Decore com os flocos de aveia e sirva em seguida.