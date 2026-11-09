Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Muito além do mingau: 3 receitas com aveia para o café da manhã ou lanche da tarde 
Dia a dia

Muito além do mingau: 3 receitas com aveia para o café da manhã ou lanche da tarde 

Versátil e nutritivo, esse grão pode enriquecer diferentes combinações e oferecer mais variedade à alimentação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 14:53

Cookies de aveia com chocolate meio amargo (Imagem: P-fotography | Shutterstock)
Cookies de aveia com chocolate meio amargo Crédito: Imagem: P-fotography | Shutterstock

Versátil, nutritiva e fácil de incluir na alimentação, a aveia pode ir muito além do tradicional mingau. Rica em fibras, ela combina com preparações doces e salgadas e permite criar opções variadas para começar o dia ou repor as energias durante a tarde. A seguir, confira 3 receitas com aveia para diversificar o café da manhã ou o lanche da tarde.

1. Cookies de aveia com chocolate meio amargo

Ingredientes

  • 120 g de aveia em flocos finos
  • 100 g de farinha de aveia
  • 100 g de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 ovo
  • 120 g de chocolate meio amargo picado
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 5 ml de essência de baunilha
  • 5 g de fermento químico em pó
  • 2 g de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a manteiga e o açúcar até formar um creme homogêneo. Acrescente o ovo e a essência de baunilha e misture até incorporar. Reserve. Em outro recipiente, misture a farinha de aveia, a aveia em flocos, o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o sal.

Adicione os ingredientes secos ao creme de manteiga e mexa até obter uma massa uniforme. Incorpore o chocolate meio amargo, reservando alguns pedaços para colocar sobre os cookies. Leve a massa à geladeira por aproximadamente 20 minutos para ganhar consistência.

Após esse tempo, modele a massa em bolinhas e distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Achate levemente as bolinhas e finalize com os pedaços de chocolate reservados. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 a 18 minutos, até que as bordas estejam douradas e o centro ainda esteja levemente macio. Retire do forno, deixe esfriar por alguns minutos e sirva em seguida.

Bagel de aveia com sementes (Imagem: Olivia Grace Food | Shutterstock)
Bagel de aveia com sementes Crédito: Imagem: Olivia Grace Food | Shutterstock

2. Bagel de aveia

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de fermento biológico seco
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de gergelim branco
  • 1 colher de sopa de sementes de papoula
  • 1 colher de chá de gergelim preto
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a água morna, o fermento biológico seco e o açúcar mascavo. Aguarde aproximadamente 10 minutos, até começar a formar uma espuma na superfície. Acrescente a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, a aveia em flocos finos e o sal. Adicione o azeite e misture até formar uma massa.

Transfira para uma superfície limpa e enfarinhada com farinha de trigo integral e sove por aproximadamente 10 minutos, até obter uma massa homogênea e elástica. Se necessário, acrescente pequenas quantidades de água para ajustar a consistência. Coloque a massa em uma tigela, cubra com um pano limpo e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume.

Divida a massa em porções iguais. Modele cada uma em formato de bolinha e faça um furo no centro, alargando delicadamente para formar os bagels. Disponha os pães em uma assadeira forrada com papel-manteiga, cubra e deixe descansar por mais 20 minutos.

Distribua a aveia em flocos, o gergelim branco, as sementes de papoula e o gergelim preto por cima dos bagels. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que fiquem dourados. Retire do forno, aguarde esfriar e sirva em seguida.

3. Muffin de aveia e nozes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de chá de canela
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • Flocos de aveia para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, a farinha de aveia, as nozes, o fermento e a canela. Em outra tigela, bata os ovos, acrescente o leite, o mel e o óleo de coco. Misture os líquidos com os secos até formar uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas de silicone para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180 °C. Asse por 20 a 25 minutos ou até dourar. Decore com os flocos de aveia e sirva em seguida.

Veja Também 

Imagem de destaque

Cookie de matcha: aprenda a fazer essa receita fácil para o lanche da tarde

Mingau de aveia com maçã e canela (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

Imagem de destaque

Aprenda a fazer o bolo de maçã e aveia da chef Paola Carosella

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idosa tomando vacina
Herpes-zóster: quanto tempo esperar para tomar a vacina depois da infecção?
Dom Fernando Lisboa foi atacado por Mayla Maifredo Picoli nas redes sociais
Justiça do ES manda mulher se retratar e indenizar bispo por ofensas
Imagem de destaque
Laika, a vira-lata russa que bateu os humanos na corrida espacial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.