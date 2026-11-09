ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Presidente de honra do Bayern diz que Musiala tem doença incurável
Futebol europeu

Presidente de honra do Bayern diz que Musiala tem doença incurável

Em entrevista ao canal BR24, o dirigente sinalizou sua preocupação quanto ao futuro do jogador

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 15:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 nov 2026 às 15:07
Jamal Musiala, jogador do Bayern de Munique
Jamal Musiala, jogador do Bayern de Munique Reuters/Folhapress

O futuro do meio-campista Jamal Musiala nos gramados está cercado de incertezas. De acordo com Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, o jogador está com uma doença incurável e esse problema de saúde pode interferir no seu retorno ao futebol.


Em entrevista ao canal BR24, o dirigente sinalizou sua preocupação quanto ao futuro do jogador. Internamente, o Bayern debate uma possível rescisão de contrato, apesar de o atleta ser visto como um atleta promissor e ter apenas 23 anos.


"Estamos perante um dilema pois ele (Musiala) tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação", afirmou o dirigente. "Mas será que ele algum dia vai recuperar o nível de desempenho que tinha antes... Por enquanto ele ainda está recebendo salário, mas imaginem se o Bayern questionasse seu salário e disse 'o que ele é capaz de fazer agora não está de acordo com o que está estipulado no contrato", afirmou.


Segundo informações do jornal alemão Bild, Musiala, ao lado do centroavante Harry Kane, é o jogador mais bem pago do elenco de Munique. O atleta, que estendeu se vínculo até 2030, ainda segundo o periódico, recebe cerca de 25 milhões de euros por ano (algo em torno de R$ 153 milhões).


E este início de temporada europeia tem sido realmente problemática para o jogador de 23 anos. Durante os treinos preparatórios, ele sofreu dois episódios de perda de consciência Além disso, o camisa 10 teve problemas musculares e fez apenas quatro jogos (dois como titular) em 2027/2027, com dois gols marcados.


Por fim, Hoeness declarou que a situação do atleta não se compara ao caso recente do técnico Vincent Kompany, que precisou ser hospitalizado após passar mal em um treino. De acordo com o dirigente, o problema de Musiala é de outra natureza e que levanta incertezas sobre o seu futuro.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esporte Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dinheiro e oportunidades: 5 signos que terão mais sorte em novembro
Imagem de destaque
Sol, mar e piscina: 8 cuidados para manter os cabelos saudáveis no verão
Imagem de destaque
O que chega à Netflix nesta semana? Veja 5 filmes e séries para assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.