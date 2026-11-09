Após espetáculo, Gregório Duvivier toca trombone durante cortejo na Rua da Lama

O ator, escritor e humorista carioca Gregório Duvivier esticou a noite do último sábado (7), depois de apresentar a peça "Céu da Língua" em Vitória. Em registros publicados nas redes sociais, ele aparece tocando trombone em um cortejo ao lado do Bloco Balança Penha, na Rua da Lama, em Jardim da Penha.
O grupo deixou o Teatro Universitário da Ufes, onde o espetáculo ficou em cartaz entre os dias 4 e 7 de novembro, e seguiu em cortejo pelas ruas, até chegar à região conhecida pelos bares e pela vida noturna.
Durante o percurso, os músicos tocaram marchinhas e outras canções típicas de carnaval, animando os fãs que acompanharam a caminhada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o trajeto e registram o ator tocando trombone em meio à folia.
Segundo o contrabaixista Pedro Aune, que integra o elenco musical da peça, o cortejo faz parte de uma tradição da turma, que “se escora muito no carnaval”, segundo ele. “Nós temos uma ligação muito forte com o carnaval de rua, todos nós participamos de blocos no Rio de Janeiro. E já trazemos esse cortejo para fechar a peça; fizemos isso no Teatro Municipal do Rio, lá o cortejo saiu direto do palco para a rua”, explicou.
Ele contou que a ideia já havia surgido em Belém, onde tentaram organizar um bloco, mas o plano não saiu do papel. Em Vitória, Pedro afirmou que “botou uma pilha” em uma amiga, que organizou tudo e viabilizou o cortejo. “Foi tudo maravilhoso, fizemos o cortejo com um repertório bem de carnaval, trazendo de tudo. No final, terminamos com forró, tudo virou forró”, brincou.
Durante a passagem pelo Espírito Santo, Gregório também aproveitou para conhecer a gastronomia capixaba e fazer passeios locais. Além da Rua da Lama, os integrantes da peça visitaram os restaurantes Alas, Bigode, Pirão e Kairū. O ator ainda fez um passeio de barco pela Baía de Vitória e foi ao Bar da Zilda.
A temporada teve quatro dias de apresentações, com duas sessões por dia. "Céu da Língua" é um monólogo cômico-poético que explora a língua portuguesa, a gramática e a presença da poesia no cotidiano.
*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Felipe Khoury.