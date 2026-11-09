Após espetáculo, Gregório Duvivier toca trombone durante cortejo na Rua da Lama

O ator, escritor e humorista carioca Gregório Duvivier esticou a noite do último sábado (7), depois de apresentar a peça "Céu da Língua" em Vitória. Em registros publicados nas redes sociais, ele aparece tocando trombone em um cortejo ao lado do Bloco Balança Penha, na Rua da Lama, em Jardim da Penha.





O grupo deixou o Teatro Universitário da Ufes, onde o espetáculo ficou em cartaz entre os dias 4 e 7 de novembro, e seguiu em cortejo pelas ruas, até chegar à região conhecida pelos bares e pela vida noturna.





Durante o percurso, os músicos tocaram marchinhas e outras canções típicas de carnaval, animando os fãs que acompanharam a caminhada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o trajeto e registram o ator tocando trombone em meio à folia.