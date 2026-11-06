Capixaba de 10 anos vai representar o Brasil em concurso de música no Uzbequistão

Aos 10 anos, o cantor capixaba Grecinho Peisino, de Vila Velha, foi escolhido para levar a música brasileira ao outro lado do mundo. Ele vai representar o Brasil no “Our Generation”, concurso internacional de música e composição voltado para crianças e adolescentes, criado na Rússia e que será realizado neste mês, no Uzbequistão. Na competição, o jovem artista apresentará uma composição própria.





Segundo Grécio Nogueira Grégio, pai de Grecinho, a viagem está prevista para o dia 14 de novembro e, entre os dias 16 e 19, os participantes terão uma programação cultural em Tasquente, capital do Uzbequistão. Além do Brasil, representantes de outros países também participarão do concurso: “Até o momento, há participantes de pelo menos 13 nacionalidades, entre elas Estados Unidos, Itália, África do Sul, China e Quênia”, afirma.





A oportunidade chegou de maneira inesperada para a família, que não tem histórico profissional na música. Grécio e a esposa Mariana, mãe do cantor mirim, são funcionários públicos e só começaram a perceber que o filho tinha uma habilidade diferente depois de um comentário feito por um professor da escola, há dois anos.





Na época, Grecinho tinha oito anos e já demonstrava facilidade para cantar e tocar instrumentos. “Ele sempre gostou de instrumentos musicais. Tinha ukulele, violãozinho, mini guitarra e bateria. Mas, como nós não somos uma família de músicos, acho que não conseguimos perceber essa habilidade diferenciada logo no começo”, conta o pai do menino.