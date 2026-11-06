Capixaba de 10 anos vai representar o Brasil em concurso de música no Uzbequistão

Aos 10 anos, o cantor capixaba Grecinho Peisino, de Vila Velha, foi escolhido para levar a música brasileira ao outro lado do mundo. Ele vai representar o Brasil no “Our Generation”, concurso internacional de música e composição voltado para crianças e adolescentes, criado na Rússia e que será realizado neste mês, no Uzbequistão. Na competição, o jovem artista apresentará uma composição própria.
Segundo Grécio Nogueira Grégio, pai de Grecinho, a viagem está prevista para o dia 14 de novembro e, entre os dias 16 e 19, os participantes terão uma programação cultural em Tasquente, capital do Uzbequistão. Além do Brasil, representantes de outros países também participarão do concurso: “Até o momento, há participantes de pelo menos 13 nacionalidades, entre elas Estados Unidos, Itália, África do Sul, China e Quênia”, afirma.
A oportunidade chegou de maneira inesperada para a família, que não tem histórico profissional na música. Grécio e a esposa Mariana, mãe do cantor mirim, são funcionários públicos e só começaram a perceber que o filho tinha uma habilidade diferente depois de um comentário feito por um professor da escola, há dois anos.
Na época, Grecinho tinha oito anos e já demonstrava facilidade para cantar e tocar instrumentos. “Ele sempre gostou de instrumentos musicais. Tinha ukulele, violãozinho, mini guitarra e bateria. Mas, como nós não somos uma família de músicos, acho que não conseguimos perceber essa habilidade diferenciada logo no começo”, conta o pai do menino.
A seleção para o concurso aconteceu em julho, quando uma produtora de Goiânia entrou em contato com a família para saber se Grecinho teria disponibilidade para participar caso fosse escolhido entre os candidatos brasileiros indicados. Cerca de 15 dias depois, veio a confirmação de que ele seria o representante do país.
Inicialmente, os pais do menino não sabiam que a disputa exigiria uma composição original. No entanto, quando souberam que os participantes precisariam apresentar uma música própria, eles perceberam que o filho já tinha o repertório necessário.
A trajetória musical do cantor mirim capixaba já vinha ganhando força em Goiânia, onde, ao longo deste ano, ele participou de experiências de formação artística e conheceu produtores musicais. Nesse período, começou a escrever as próprias canções. De acordo com o pai, o menino já compôs letras em português e inglês e, atualmente, tem quatro músicas autorais prontas.
Entre elas, está “Camisa 10”, lançada no dia 18 de outubro, que foi apresentada ao vivo durante um show da cantora Jú Marques, sua madrinha artística, na ExpoFav. A canção foi escolhida para representar o capixaba na competição. A música tem uma sonoridade jovem e dançante e foi desenvolvida com o acompanhamento de profissionais da área musical.
O jovem também já cantou com Zé Elias, João Neto & Frederico, César Menotti & Fabiano.
O concurso, fundado na Rússia em 2023 pela Academia de Arte Contemporânea de Igor Krutoy, foi idealizado como uma alternativa infantil focada na cultura sob o lema "Música sem Fronteiras”. Transmitido pelo Youtube, a final será no dia 20 de novembro.
A pedido do projeto, além da preparação musical, a família de Grecinho Peisino também produziu materiais sobre o Espírito Santo e o Brasil. Neles, o menino mostra seus ensaios e paisagens capixabas, assim como também praias e aspectos da cultura local, incluindo a gastronomia. A ideia é apresentar um pouco de sua origem aos participantes e ao público internacional.
Para Grécio, acompanhar o desenvolvimento musical do filho tem sido uma experiência surpreendente: “O Grecinho é uma criança que está vivendo o processo de formação. Não temos empresário por trás dele. Somos nós, a família, e várias pessoas que enxergam o talento dele e acabam abrindo portas”, reflete.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.