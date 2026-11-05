Picnic Dogs e Nano Vianna levam rock e clássicos dos anos 1980 ao Fest Gastronomia 2026

Tem sim algo melhor que não fazer nada, curtir um bom show no Fest Gastronomia 2026. O evento gastronômico realizado pela Rede Gazeta chega a sua quarta edição entre os dias 6 e 8 de novembro na Arena SV, a tenda de eventos do Shopping Vitória. O Fest acontece de forma gratuita ao público, e promete muita comida, aulas, premiação, lazer e é claro, música ao vivo.
Entre os shows anunciados, estão Luiza Dutra, Ferna, Dona Fran, Jr Bocca, Léo Norbim, e o show em conjunto da banda Picnic Dogs com o cantor Nano Vianna. Os cantores, que se apresentam nesta sexta-feira (6), às 20h30, no Palco Veneza, estão preparando um show em homenagem ao rock nacional e a década de 1980 para o público do Fest.
Em entrevista ao HZ, os cantores contaram sobre suas expectativas para a apresentação no evento.
É a primeira vez que a gente vai dividir o palco pra valer com o Nano Vianna, mas a gente sempre se encontra na estrada, pelos palcos da vida. Ele é um grande parceiro, músico, e um querido que a gente gosta muito. Na música existem aqueles que a gente tem no coração, e o Nano Vianna sem dúvidas é uma dessas pessoas
Juliano Nogueira vocalista da banda Picnic Dogs
Já Nano Vianna, que será o convidado especial da banda de pop rock e oitentista, contou que está muito empolgado para se apresentar, pois além de subir no palco de seus amigos da banda, o Fest Gastronomia é um evento que ele acompanha desde a primeira edição.
“Nos conhecemos há um bom tempo e já compartilhamos o palco em outros festivais. Essa será nossa primeira participação juntos no mesmo show. Eu espero estar à altura do festival e do show da Picnic que é pra cima e hit atrás de hit”, contou o cantor.
E para um bom show de rock, os clássicos do gênero não podem faltar na apresentação. Enquanto o Picnic Dogs garantiu sucessos internacionais dos anos 1980, como “Little Respect” e “Take On Me”, além de homenagens a grupos brasileiros como Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. Já Nano compartilhou que o público pode esperar canções como "Toda Forma de amor", "Never tears us apart (INXS), e clássicos do RPM.
SEXTA-FEIRA (06/11) - das 17h às 23h
Palco Veneza
17h - Abertura do evento
18h30 às 19h30 - Cerimônia de premiação | 4º Prêmio HZ Gastrô
20h30 às 22h30 - Picnic Dogs + Nano Vianna
Palco Gastrô Extrabom
19h30 às 20h30 - Marcos Bifão
Unidade Móvel Senac Gastronomia
18h às 19h - Pitaca de banana verde com tilápia, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina
19h30 às 20h30 - Bolinho de umbigo de banana + drinque, com os chefs Mariana Salim e Moisés Rocha
23h - Encerramento
SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h
Palco Veneza
11h - Abertura do evento
14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta
15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola
17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee
21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi
Palco Gastrô Extrabom
13h às 14h - JR Bocca
16h às 17h - Leo Norbim
19h às 20h - Ferna
20h às 21h - Marcelo Ribeiro
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde
14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha
16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva
17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha
19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde
20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha
Encerramento - 23h
DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h
Palco Veneza
11h - Abertura do evento
14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcade e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e
massas
16h às 17h30 - Samba 522
20h às 22h - Ubando + André Prando
Palco Gastrô Extrabom
15h às 16h - Sol Pessoa
17h30 às 18h30 - Fábio Pinel
18h30 às 19h30 - Diego Lyra
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli
14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva
16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva
17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli
19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli
20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde
23h - Encerramento.
FEST GASTRONOMIA
Quando: de 6 a 8 de novembro de 2026
Onde: na tenda de eventos do Shopping Vitória, a Arena SV. Acesso pela Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @festgastronomia
Realização: A Gazeta.