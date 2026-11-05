Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Picnic Dogs e Nano Vianna levam rock e clássicos dos anos 1980 ao Fest Gastronomia 2026
Atrações musicais

Picnic Dogs e Nano Vianna levam rock e clássicos dos anos 1980 ao Fest Gastronomia 2026

De 'Take On Me' do A-ha, a clássicos nacionais como Paralamas do Sucesso, os dois artistas capixabas estarão juntos no mesmo palco pela primeira vez
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 16:51

Os dois artistas estarão juntos pela primeira vez no Fest Gastronomia 2026
Os dois artistas estarão juntos pela primeira vez no Fest Gastronomia 2026 Reprodução Instagram @picnicdogs e @nanovianna

Tem sim algo melhor que não fazer nada, curtir um bom show no Fest Gastronomia 2026. O evento gastronômico realizado pela Rede Gazeta chega a sua quarta edição entre os dias 6 e 8 de novembro na Arena SV, a tenda de eventos do Shopping Vitória. O Fest acontece de forma gratuita ao público, e promete muita comida, aulas, premiação, lazer e é claro, música ao vivo.


Entre os shows anunciados, estão Luiza Dutra, Ferna, Dona Fran, Jr Bocca, Léo Norbim, e o show em conjunto da banda Picnic Dogs com o cantor Nano Vianna. Os cantores, que se apresentam nesta sexta-feira (6), às 20h30, no Palco Veneza, estão preparando um show em homenagem ao rock nacional e a década de 1980 para o público do Fest. 


Em entrevista ao HZ, os cantores contaram sobre suas expectativas para a apresentação no evento.

É a primeira vez que a gente vai dividir o palco pra valer com o Nano Vianna, mas a gente sempre se encontra na estrada, pelos palcos da vida. Ele é um grande parceiro, músico, e um querido que a gente gosta muito. Na música existem aqueles que a gente tem no coração, e o Nano Vianna sem dúvidas é uma dessas pessoas

Juliano Nogueira vocalista da banda Picnic Dogs

Já Nano Vianna, que será o convidado especial da banda de pop rock e oitentista, contou que está muito empolgado para se apresentar, pois além de subir no palco de seus amigos da banda, o Fest Gastronomia é um evento que ele acompanha desde a primeira edição. 


Nos conhecemos há um bom tempo e já compartilhamos o palco em outros festivais. Essa será nossa primeira participação juntos no mesmo show. Eu espero estar à altura do festival e do show da Picnic que é pra cima e hit atrás de hit”, contou o cantor. 


E para um bom show de rock, os clássicos do gênero não podem faltar na apresentação. Enquanto o Picnic Dogs garantiu sucessos internacionais dos anos 1980, como “Little Respect” e “Take On Me”, além de homenagens a grupos brasileiros como Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. Já Nano compartilhou que o público pode esperar canções como "Toda Forma de amor", "Never tears us apart (INXS), e clássicos do RPM.

Programação do Fest Gastronomia 2026:

SEXTA-FEIRA (06/11) - das 17h às 23h


Palco Veneza

17h - Abertura do evento

18h30 às 19h30 - Cerimônia de premiação | 4º Prêmio HZ Gastrô

20h30 às 22h30 - Picnic Dogs + Nano Vianna


Palco Gastrô Extrabom

19h30 às 20h30 - Marcos Bifão


Unidade Móvel Senac Gastronomia

18h às 19h - Pitaca de banana verde com tilápia, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina   

19h30 às 20h30 - Bolinho de umbigo de banana + drinque, com os chefs Mariana Salim e Moisés Rocha  

23h - Encerramento


SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h


Palco Veneza

11h - Abertura do evento

14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola

17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee

21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi


Palco Gastrô Extrabom

13h às 14h - JR Bocca

16h às 17h - Leo Norbim

19h às 20h - Ferna

20h às 21h - Marcelo Ribeiro


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde

14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha

16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha

19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde

20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha

Encerramento - 23h


DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h


Palco Veneza

11h - Abertura do evento 

14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcade e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e

massas

16h às 17h30 - Samba 522

20h às 22h - Ubando + André Prando


Palco Gastrô Extrabom

15h às 16h - Sol Pessoa

17h30 às 18h30 - Fábio Pinel

18h30 às 19h30 - Diego Lyra


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli

14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva

16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli

19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli

20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde

23h - Encerramento.

FEST GASTRONOMIA

Quando: de 6 a 8 de novembro de 2026

Onde: na tenda de eventos do Shopping Vitória, a Arena SV. Acesso pela Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória 

Entrada gratuita 

Mais informações: @festgastronomia

Realização: A Gazeta.

Veja Também 

Nádia Alcalde, Juarez Campos, Bruno Déde e Júlia Faria, chefs participantes do Fest Gastronomia 2026

Chefs prometem show de sabores nas aulas do Fest Gastronomia; veja programação

Saulo Simonassi, banda Duets e Dona Fran

Duets convida Saulo Simonassi, Kessy e Dona Fran para show no Fest Gastronomia

Cantora natural de Vitória apresenta sucessos de Rita Lee no Fest Gastronomia 2026

Luiza Dutra promete noite de homenagem a Rita Lee em show no Fest Gastronomia 2026

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fest Gastronomia Rock Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Indústria e comércio vão ao STF para adiar por 10 meses adesão à escala 5x2
Imagem de destaque
Como reconhecer uma rotina de trabalho que adoece a equipe
Imagem de destaque
Enem: começar pelas questões ou pela redação? Veja como administrar o tempo na prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.