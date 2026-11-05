Por que colocar folhas de louro nos armários da cozinha? Entenda para que serve esse truque

As folhas de louro são bastante utilizadas na culinária para dar sabor e aroma a diferentes preparações, como feijão, sopas, carnes e molhos. No entanto, além de sua função como tempero, elas também podem ganhar outra utilidade na cozinha. Um costume bastante popular consiste em distribuir algumas folhas secas nos armários, especialmente nos locais onde são armazenados alimentos, para aproveitar o aroma da planta e tentar manter determinados insetos afastados.