A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dinheiro extra

Servidores de cidade do ES podem receber abono de até R$ 20 mil; veja quem tem direito

Lei sancionada em Ibatiba autoriza o pagamento a profissionais da educação. O valor leva em conta os meses trabalhados em 2026

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 18:44

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 nov 2026 às 18:44
Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Município de Ibatiba, na Região do Caparaó Divulgação/PMI

Servidores da educação municipal de Ibatiba,no Caparaó do Espírito Santo, podem receber um abono de até R$ 20 mil ainda em 2026. A lei autoriza a prefeitura a pagar o benefício a quem está na folha custeada com a parcela de 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).


O Projeto de Lei nº 50/2026, enviado pelo prefeito Luis Carlos Pancoti (PL), foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal em 23 de outubro, com nove votos favoráveis. Três dias depois, o prefeito sancionou a Lei nº 1.166/2026, publicada na mesma data. 


O valor do abono leva em conta os meses trabalhados e remunerados com esses recursos em 2026. Quem tem mais de um vínculo com o município pode receber por apenas uma matrícula. O pagamento pode ser feito por depósito bancário, de uma só vez ou em parcelas. A lei não fixa a data do depósito. 


A medida vale:

  • para servidores em exercício na educação municipal que estejam na folha custeada com a parcela de 70% do Fundeb; e
  • para profissionais do magistério cedidos a Ibatiba que estejam trabalhando no município e tenham a remuneração paga com esses recursos. 


Confome a norma, afastamentos temporários previstos em lei preservam o direito ao abono quando o vínculo é mantido e a remuneração segue a cargo do município.


Servidores em licença sem remuneração e profissionais de Ibatiba que trabalham em outros órgãos ou entes públicos por cessão ou permuta ficam de fora. O abono é temporário, não se incorpora ao salário e não entra no cálculo do 13º salário nem das férias.

Leia mais sobre política no ES 

Após repercusão, presidente de Câmara do ES pede desculpas e recua de abono de R$ 8,5 mil

Flávio diz que levará para o túmulo segredo sobre como fugiu do Brasil e chegou aos EUA

Dois advogados reforçam equipe de transição de Pazolini

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Ibatiba Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja ruas e avenidas de Vitória que serão interditadas para corrida no domingo
Café Hall do Sicoob será inaudurado na Praia do Canto
Sicoob integra agência, coworking e gastronomia em novo espaço na Praia do Canto
Paciente ameaça dentista com uma faca em consultório no Centro de Vitória
Homem finge ser paciente para assaltar dentista em consultório de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.