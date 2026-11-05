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Nova gestão

Dois advogados reforçam equipe de transição de Pazolini

Rafael Teixeira, ex-procurador-geral da Assembleia Legislativa, e Ludgero Liberato, ex-procurador autárquico de Colatina, foram anunciados nesta quarta-feira (4)

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 21:00

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 nov 2026 às 21:00
Rafael Teixeira de Freitas e Ludgero Liberato
Rafael Teixeira de Freitas e Ludgero Liberato Fotomontagem (divulgação)

Os advogados Rafael Teixeira de Freitas e Ludgero Liberato dos Santos passam a integrar a equipe de transição do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Anunciados na tarde desta quarta-feira (4), os dois vão atuar no grupo que prepara o início da próxima gestão estadual.


Ambos os advogados atuaram na assessoria jurídica do novo governador capixaba durante a campanha eleitoral.


Rafael Teixeira

Advogado e professor, Rafael Teixeira foi procurador-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo de 2017 a 2022. Também foi procurador-geral municipal e procurador de Câmara Municipal.


É mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Também tem especialização em Direito Eleitoral pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático (IDDE).


Atualmente, é conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), onde preside a Comissão de Estudos Constitucionais. Integra ainda a comissão nacional da área no Conselho Federal da OAB e atua como especialista no Conselho de Assuntos Legislativos da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).


Ludgero Liberato

Ludgero Liberato foi policial rodoviário federal de 2003 a 2013. Depois, atuou como procurador autárquico do município de Colatina até 2018. Na advocacia, trabalha nas áreas criminal, eleitoral e de Direito Administrativo Sancionador, que trata da aplicação de sanções pela administração pública.


Mestre e doutorando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Liberato também leciona em cursos de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Fundação Escola do Ministério Público de Mato Grosso.

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