Dois advogados reforçam equipe de transição de Pazolini

Os advogados Rafael Teixeira de Freitas e Ludgero Liberato dos Santos passam a integrar a equipe de transição do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Anunciados na tarde desta quarta-feira (4), os dois vão atuar no grupo que prepara o início da próxima gestão estadual.





Ambos os advogados atuaram na assessoria jurídica do novo governador capixaba durante a campanha eleitoral.





Rafael Teixeira

Advogado e professor, Rafael Teixeira foi procurador-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo de 2017 a 2022. Também foi procurador-geral municipal e procurador de Câmara Municipal.





É mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Também tem especialização em Direito Eleitoral pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático (IDDE).





Atualmente, é conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), onde preside a Comissão de Estudos Constitucionais. Integra ainda a comissão nacional da área no Conselho Federal da OAB e atua como especialista no Conselho de Assuntos Legislativos da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).





Ludgero Liberato

Ludgero Liberato foi policial rodoviário federal de 2003 a 2013. Depois, atuou como procurador autárquico do município de Colatina até 2018. Na advocacia, trabalha nas áreas criminal, eleitoral e de Direito Administrativo Sancionador, que trata da aplicação de sanções pela administração pública.





Mestre e doutorando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Liberato também leciona em cursos de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Fundação Escola do Ministério Público de Mato Grosso.