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Crise financeira

Justiça determina intervenção da prefeitura no único hospital de Alegre

Município terá de assumir temporariamente a gestão dos serviços essenciais por 120 dias para evitar a paralisação dos atendimentos

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 20:44

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

04 nov 2026 às 20:44
Hospital Casa de Caridade São José, único do município de Alegre, será administrado temporariamente pela prefeitura
Hospital Casa de Caridade São José, único do município de Alegre, será administrado temporariamente pela prefeitura Instagram/@hospitaldoalegre_ccsj

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (4), que a Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, assuma temporariamente a gestão dos serviços essenciais do Hospital Casa de Caridade São José, único do município. A intervenção terá duração inicial de 120 dias, contados a partir da efetiva transferência da gestão, e busca evitar a paralisação dos atendimentos diante da crise financeira enfrentada pela unidade.


A decisão liminar foi proferida pela 1ª Vara de Alegre, após uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o órgão, o hospital enfrenta dificuldades que incluem atrasos nos pagamentos de funcionários e fornecedores, falta de materiais essenciais e suspensão de exames laboratoriais.


Com a intervenção, a prefeitura deverá assumir temporariamente a coordenação dos serviços hospitalares essenciais, incluindo atendimentos, internações e exames. A medida também busca garantir o funcionamento dos serviços laboratoriais e radiológicos utilizados pelo Pronto Atendimento Municipal.


O município terá de nomear um interventor em até 48 horas e apresentar à Justiça, no prazo de cinco dias após a intimação, os documentos que formalizam a intervenção e um plano emergencial para garantir a continuidade dos atendimentos, a manutenção das equipes e o fornecimento de medicamentos e materiais.


Durante a transição, os serviços hospitalares não poderão ser interrompidos. A prefeitura também deverá apresentar um diagnóstico da situação da unidade e um plano de recuperação. Em caso de descumprimento injustificado das determinações, poderá ser aplicada multa diária de R$ 5 mil, limitada inicialmente a R$ 150 mil.


A decisão não transfere a propriedade do hospital ao município nem torna a Prefeitura automaticamente responsável pelas dívidas anteriores da instituição.

Histórico da crise

A intervenção ocorre após outras tentativas de reorganização da administração do hospital. Em junho de 2026, a Justiça suspendeu provisoriamente os poderes de gestão do Instituto de Inovação em Saúde do Espírito Santo (INOVES) e autorizou que a própria Casa de Caridade São José retomasse a administração da unidade.


A mudança, porém, não foi suficiente para estabilizar o funcionamento do hospital. Em outubro, a administração voltou a relatar dificuldades para manter as atividades e pagar funcionários e fornecedores. O risco de paralisação dos serviços também foi apontado em uma reunião realizada no dia 29 daquele mês.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Alegre informou que iniciará imediatamente a organização da transição para assumir a gestão operacional dos serviços essenciais do hospital, conforme determinado pela Justiça.


Segundo o município, um interventor será nomeado em até 48 horas. A administração também deverá apresentar um plano emergencial, um levantamento das necessidades financeiras imediatas e os documentos necessários para formalizar a intervenção.


O prefeito Nemrod Emerick (Nirrô) ressaltou, na nota, que a medida tem caráter excepcional, preventivo e temporário. A intervenção não representa uma conclusão definitiva sobre as causas da crise nem atribui responsabilidade aos atuais gestores da unidade.


A Prefeitura destacou ainda que a medida estará sujeita à fiscalização judicial e poderá ser revista, prorrogada ou encerrada antecipadamente, conforme a evolução da situação do hospital.

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