Justiça determina intervenção da prefeitura no único hospital de Alegre

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (4), que a Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, assuma temporariamente a gestão dos serviços essenciais do Hospital Casa de Caridade São José, único do município. A intervenção terá duração inicial de 120 dias, contados a partir da efetiva transferência da gestão, e busca evitar a paralisação dos atendimentos diante da crise financeira enfrentada pela unidade.





A decisão liminar foi proferida pela 1ª Vara de Alegre, após uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o órgão, o hospital enfrenta dificuldades que incluem atrasos nos pagamentos de funcionários e fornecedores, falta de materiais essenciais e suspensão de exames laboratoriais.





Com a intervenção, a prefeitura deverá assumir temporariamente a coordenação dos serviços hospitalares essenciais, incluindo atendimentos, internações e exames. A medida também busca garantir o funcionamento dos serviços laboratoriais e radiológicos utilizados pelo Pronto Atendimento Municipal.





O município terá de nomear um interventor em até 48 horas e apresentar à Justiça, no prazo de cinco dias após a intimação, os documentos que formalizam a intervenção e um plano emergencial para garantir a continuidade dos atendimentos, a manutenção das equipes e o fornecimento de medicamentos e materiais.





Durante a transição, os serviços hospitalares não poderão ser interrompidos. A prefeitura também deverá apresentar um diagnóstico da situação da unidade e um plano de recuperação. Em caso de descumprimento injustificado das determinações, poderá ser aplicada multa diária de R$ 5 mil, limitada inicialmente a R$ 150 mil.





A decisão não transfere a propriedade do hospital ao município nem torna a Prefeitura automaticamente responsável pelas dívidas anteriores da instituição.