Trabalhador morre após descarga elétrica em andaime em Guaçuí

Um trabalhador morreu e outro ficou ferido após sofrerem uma descarga elétrica durante a movimentação de um andaime em uma obra em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro Palmeiras, nesta quarta-feira (4).





Segundo o Corpo de Bombeiros, parte da estrutura metálica teria entrado em contato com fios de alta tensão, atingindo os dois homens simultaneamente.





Uma das vítimas foi socorrida pela equipe e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, com queimaduras leves. Já o segundo trabalhador, de 50 anos, morreu no local. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A identidade do homem não foi informada.





Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente de trabalho serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Guaçuí.





O corpo do trabalhador foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.