A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Antonelli faz visita à família de Senna e conhece a Lotus que Ayrton pilotou em 1985
Fórmula 1

Antonelli faz visita à família de Senna e conhece a Lotus que Ayrton pilotou em 1985

Italiano sagrou-se campeão mundial da F1 por antecipação

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 15:50

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 nov 2026 às 15:50
Kimi Antonelli com a família de Ayrton Senna em São Paulo
Kimi Antonelli com a família de Ayrton Senna em São Paulo Reprodução/Redes sociais
Campeão mundial de Fórmula 1 da atual temporada por antecipação, o italiano Kimi Antonelli já está no Brasil para a disputa do GP de São Paulo, que será realizado neste fim de semana. Nesta terça-feira ele cumpriu uma missão especial e marcou presença em visita à família de Ayrton Senna.
Admirador confesso do lendário brasileiro (no ano passado já tinha visitado o túmulo do Senna), o jovem piloto italiano da Mercedes conheceu de perto a Lotus que o tricampeão mundial pilotou em 1985 e chegou a tirar fotos dentro do monoposto para registrar o momento e postar em suas redes sociais.
"Dia inesquecível. Obrigado a toda família Senna. Levará algum tempo para me acostumar, mas vou levar essas memórias comigo para sempre", escreveu Antonelli visivelmente emocionado.
Aos 20 anos, o atual campeão mundial vem monopolizando as atenções na Fórmula 1 pelo seu ótimo desempenho com tão pouca idade. Embora tenha nascido 12 anos após a morte de Ayrton Senna, ele não esconde a sua idolatria pelo ídolo nacional.
Em sua curta trajetória, o piloto da Mercedes já carrega algumas coincidências com o tricampeão mundial. Ambos conquistaram a primeira pole e a primeira vitória da carreira na segunda corrida de suas respectivas temporadas na F-1.
Enquanto o feito de Kimi foi alcançado neste ano, Senna brilhou na temporada de 1985 guiando a icônica Lotus preta em Portugal, no autódromo de Estoril.
Atual campeão, Antonelli chega para disputar o seu segundo GP São Paulo. No ano passado, no entanto, ele apresentou o seu cartão de visitas na prova realizada na metrópole paulista com desempenho impressionante. Na corrida, que teve Lando Norris como vencedor, o então menino prodígio da F-1 foi o segundo colocado, com Max Verstappen completando o pódio.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Correr na rua, na esteira ou caminhar: qual é a melhor opção para a saúde?
Elefante-marinho encontrado em Guarapari
Elefante-marinho visto em Nova Almeida reaparece em praia de Guarapari
Cleber Serrinha e Marcelo Leal, vereadores da Serra
Câmara da Serra reintegra vereador afastado e exonera 15 servidores de suplente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.