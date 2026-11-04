A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Visitante ilustre

Elefante-marinho visto em Nova Almeida reaparece em praia de Guarapari

Animal foi flagrado na Praia dos Adventistas e, segundo o Instituto Orca, apresenta boas condições de saúde; ONG orienta população a manter distância

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 16:03

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

04 nov 2026 às 16:03

O elefante-marinho avistado em Nova Almeida, na Serra, no último domingo (1°), voltou a aparecer no litoral do Espírito Santo. Desta vez, o mamífero apareceu na Praia dos Adventistas, em Guarapari. Moradores e frequentadores registraram o animal bem próximo à faixa de areia e enviaram imagens à reportagem de A Gazeta na terça-feira (3). 


Segundo o Instituto Orca, o elefante-marinho está sendo monitorado e apresenta bom estado geral de saúde, comportamento ativo e deslocamento adequado. A organização orienta que as pessoas não se aproximem do animal, já que ele é selvagem, de grande porte e pode reagir de maneira imprevisível caso seja perturbado.


"A aproximação ou qualquer tipo de interferência pode causar estresse e prejudicar sua saúde", alertou o instituto.


O instituto ainda pede que qualquer novo avistamento seja comunicado ao Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES), pelo telefone 0800 991 4800.

Elefante-marinho encontrado em Guarapari
Elefante-marinho encontrado em Guarapari Leitor AG
Mamífero também foi visto em Nova Almeida

Antes de aparecer em Guarapari, o elefante-marinho também foi visto próximo às falésias de Nova Almeida, na Serra, durante o feriadão de Finados. Imagens feitas no domingo (1º) mostram o animal nadando perto da faixa de areia. 


Outro vídeo que circula nas redes mostra um animal da mesma espécie em uma faixa de areia apontada como sendo a Praia da Costa, em Vila Velha. No entanto, a localização e a data da gravação não foram confirmadas.


O Instituto Orca observou que as imagens foram registradas em um dia bastante ensolarado e informou que não recebeu nenhum acionamento sobre o animal na segunda-feira (2).

Quem se lembra do Fred?

A aparição do elefante-marinho também traz à memória Fred, animal da mesma espécie que ficou famoso no Espírito Santo entre 2013 e 2017


O apelido foi inspirado no jogador Fred, que integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014. A referência surgiu porque o animal costumava ficar parado por longos períodos nas praias capixabas, comportamento que chamou a atenção dos moradores e ajudou a torná-lo conhecido no Estado.

Veja Também 

Urutau foi visto no muro de uma residência em Alegre, no Sul do Espírito Santo

Conhecido como 'ave-fantasma', urutau é visto no muro de casa no ES

Gavião Shiluba é utilizado para afastar pombos de área de hospital do Espírito Santo

Hospital em Vitória contrata gavião para espantar pombos; saiba como funciona

Em extinção, cavalos-marinhos têm monitoramento inédito no litoral capixaba

Ameaçados de extinção, cavalos-marinhos são monitorados no litoral do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Animais Animais Marinhos Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

“Os Farofeiros 3” leva a família Samepal para sua primeira aventura internacional, no Caribe
“Os Farofeiros 3”: elenco revela bastidores e desafios de levar a 'farofada' para o Caribe
Max Bernardes tocando violino
Capixaba cego e com perda auditiva aprende violino com notas no braço
Imagem de destaque
Após 3 meses no vermelho, ES volta ter saldo positivo em vagas com carteira assinada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.