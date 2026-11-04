Elefante-marinho visto em Nova Almeida reaparece em praia de Guarapari

O elefante-marinho avistado em Nova Almeida, na Serra, no último domingo (1°), voltou a aparecer no litoral do Espírito Santo. Desta vez, o mamífero apareceu na Praia dos Adventistas, em Guarapari. Moradores e frequentadores registraram o animal bem próximo à faixa de areia e enviaram imagens à reportagem de A Gazeta na terça-feira (3).





Segundo o Instituto Orca, o elefante-marinho está sendo monitorado e apresenta bom estado geral de saúde, comportamento ativo e deslocamento adequado. A organização orienta que as pessoas não se aproximem do animal, já que ele é selvagem, de grande porte e pode reagir de maneira imprevisível caso seja perturbado.





"A aproximação ou qualquer tipo de interferência pode causar estresse e prejudicar sua saúde", alertou o instituto.





O instituto ainda pede que qualquer novo avistamento seja comunicado ao Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES), pelo telefone 0800 991 4800.