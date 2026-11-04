Elefante-marinho visto em Nova Almeida reaparece em praia de Guarapari

O elefante-marinho avistado em Nova Almeida, na Serra, no último domingo (1°), voltou a aparecer no litoral do Espírito Santo. Desta vez, o mamífero apareceu na Praia dos Adventistas, em Guarapari. Moradores e frequentadores registraram o animal bem próximo à faixa de areia e enviaram imagens à reportagem de A Gazeta na terça-feira (3).
Segundo o Instituto Orca, o elefante-marinho está sendo monitorado e apresenta bom estado geral de saúde, comportamento ativo e deslocamento adequado. A organização orienta que as pessoas não se aproximem do animal, já que ele é selvagem, de grande porte e pode reagir de maneira imprevisível caso seja perturbado.
"A aproximação ou qualquer tipo de interferência pode causar estresse e prejudicar sua saúde", alertou o instituto.
O instituto ainda pede que qualquer novo avistamento seja comunicado ao Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES), pelo telefone 0800 991 4800.
Antes de aparecer em Guarapari, o elefante-marinho também foi visto próximo às falésias de Nova Almeida, na Serra, durante o feriadão de Finados. Imagens feitas no domingo (1º) mostram o animal nadando perto da faixa de areia.
Outro vídeo que circula nas redes mostra um animal da mesma espécie em uma faixa de areia apontada como sendo a Praia da Costa, em Vila Velha. No entanto, a localização e a data da gravação não foram confirmadas.
O Instituto Orca observou que as imagens foram registradas em um dia bastante ensolarado e informou que não recebeu nenhum acionamento sobre o animal na segunda-feira (2).
A aparição do elefante-marinho também traz à memória Fred, animal da mesma espécie que ficou famoso no Espírito Santo entre 2013 e 2017.
O apelido foi inspirado no jogador Fred, que integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014. A referência surgiu porque o animal costumava ficar parado por longos períodos nas praias capixabas, comportamento que chamou a atenção dos moradores e ajudou a torná-lo conhecido no Estado.