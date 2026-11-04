Câmara da Serra reintegra vereador afastado e exonera 15 servidores de suplente

A Câmara da Serra publicou nesta quarta-feira (4) portarias que oficializam a volta do vereador afastado Cleber Serrinha (MDB) ao cargo após pouco mais de um ano, bem como a exoneração dos servidores ligados ao gabinete de Marcelo Leal (MDB), suplente do parlamentar na Casa de Leis.





A reintegração de Serrinha ao cargo está prevista para ocorrer na sessão desta quarta, a partir das 17h. O retorno está relacionado a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No último dia 27, a ministra Maria Marluce Caldas atendeu a um recurso em habeas corpus apresentado pela defesa do parlamentar e determinou a revogação de parte das medidas cautelares impostas a ele no âmbito de um processo em que é acusado de integrar um esquema de corrupção no Legislativo municipal.





Para a ministra, relatora do caso no STJ, os 13 meses de afastamento deixaram de ser proporcionais diante do encerramento da fase de depoimentos e interrogatórios e da ausência de elementos concretos que demonstrassem risco atual com o retorno ao cargo.





A reportagem tenta contato com Cleber Serrinha. O espaço segue aberto para manifestação do vereador.





Além de Cleber Serrinha, outros três vereadores da Câmara da Serra tiveram o afastamento do cargo determinado pela Justiça do Espírito Santo em 23 de setembro de 2025, no mesmo processo que apura interesses particulares em projetos discutidos e votados na Casa.





São acusados no mesmo processo os vereadores Saulinho da Academia (PDT), Wellington Alemão (Rede) e Teilton Valim (PDT). A decisão do STJ, entretanto, não é extensiva a eles.





A reportagem apurou que o grupo teria recorrido, também na Corte superior, em busca de decisão semelhante à que autorizou a volta de Cleber. Até a tarde desta quarta-feira (4), ainda não havia informações sobre decisão aos recursos apresentados pelos parlamentares.





Na avaliação da ministra, havia fundamentos concretos para o afastamento quando a medida foi determinada, em setembro de 2025. Naquele momento, ainda seriam colhidos depoimentos, e a influência dos envolvidos na Câmara poderia comprometer a produção das provas.





O cenário, porém, mudou com o encerramento da instrução criminal em 10 de julho de 2026, após as audiências de testemunhas e os interrogatórios dos acusados. Para a relatora, essa mudança reduziu significativamente o risco de interferência sobre os depoimentos.





A ministra também apontou que os documentos posteriores não indicaram intimidação de testemunhas, ocultação de provas, novos atos de corrupção ou descumprimento das restrições judiciais atribuíveis a Cleber durante o afastamento.





“A mera referência à potencial influência institucional do recorrente, desacompanhada da indicação de risco atual e individualizado, não se mostra suficiente para justificar a continuidade da suspensão integral do mandato por período indefinido”, afirmou.