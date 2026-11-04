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Correr na rua, na esteira ou caminhar: qual é a melhor opção para a saúde?

Cada modalidade oferece benefícios para o organismo, mas a escolha depende do condicionamento físico, dos objetivos e das necessidades individuais

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 16:13

Portal Edicase

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Publicado em 

04 nov 2026 às 16:13
Correr e caminhar trazem benefícios à saúde, e a escolha depende dos objetivos de cada pessoa (Imagem: pics five | Shutterstock)
Correr e caminhar trazem benefícios à saúde, e a escolha depende dos objetivos de cada pessoa Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

A prática de atividades físicas aeróbicas, como caminhada e corrida, é amplamente recomendada para a manutenção da saúde cardiovascular, melhora do condicionamento físico e bem-estar geral. No entanto, uma dúvida comum entre iniciantes e praticantes é se há diferenças relevantes entre correr na rua, na esteira ou optar por caminhar. 

De acordo com Luiz Aurelio Rodrigues Watanabe, docente do curso de Fisioterapia da Unopar, cada modalidade apresenta características específicas que influenciam o impacto no corpo e os resultados obtidos. “Não existe uma opção universalmente melhor. A escolha deve considerar o condicionamento físico, os objetivos e as possíveis limitações de cada pessoa”, explica. 

Segundo o profissional, a corrida, independentemente do ambiente, é uma atividade de maior intensidade e impacto quando comparada à caminhada, exigindo maior preparo do sistema musculoesquelético e cardiovascular.

A seguir, o docente destaca as principais diferenças entre as modalidades:

1. Correr na rua 

A corrida ao ar livre pode apresentar irregularidades no solo, mudanças de inclinação e variação de ritmo, o que aumenta o gasto energético, mas também exige mais atenção à postura e ao risco de sobrecarga articular.

Na esteira, é possível ajustar velocidade e inclinação para controlar a intensidade da corrida (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Na esteira, é possível ajustar velocidade e inclinação para controlar a intensidade da corrida Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

2. Correr na esteira 

Na esteira, é possível ajustar velocidade e inclinação de forma mais precisa, o que favorece o controle da intensidade do exercício e pode reduzir impactos associados a superfícies irregulares.

3. Caminhada

A caminhada é indicada principalmente para iniciantes, pessoas sedentárias ou em processo de reabilitação, por oferecer baixa sobrecarga articular e risco de lesões. Além disso, por ser uma atividade de menor intensidade, muitas pessoas conseguem manter a prática por mais tempo e percorrer distâncias maiores, o que pode compensar parcialmente a diferença de intensidade em relação à corrida. 

No entanto, segundo o docente, isso não significa que caminhar “substitui” totalmente correr em termos de estímulo cardiovascular. “O gasto energético e o esforço fisiológico dependem da intensidade. Em geral, a corrida promove um estímulo mais intenso em menos tempo, enquanto a caminhada exige mais duração para atingir um impacto semelhante”, explica. 

Por isso, caminhar longas distâncias pode, sim, trazer benefícios importantes, especialmente para saúde cardiovascular , controle do estresse e manutenção da atividade física regular. Ainda assim, os efeitos sobre condicionamento e fortalecimento variam conforme o ritmo, frequência e constância da prática.

Manter a regularidade é fundamental

Mais importante do que a modalidade escolhida é a regularidade da prática. “O exercício mais eficiente é aquele que pode ser mantido a longo prazo de forma segura e consistente”, reforça. O docente destaca ainda que a orientação profissional pode ajudar na definição da melhor estratégia de treino. “Avaliar histórico de saúde, postura e nível de condicionamento faz diferença para evitar lesões e melhorar os resultados”, conclui Luiz Aurelio Rodrigues Watanabe. 

Por Leticia Zuim Gonzalez

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