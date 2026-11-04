Correr na rua, na esteira ou caminhar: qual é a melhor opção para a saúde?

Mais importante do que a modalidade escolhida é a regularidade da prática. “O exercício mais eficiente é aquele que pode ser mantido a longo prazo de forma segura e consistente”, reforça. O docente destaca ainda que a orientação profissional pode ajudar na definição da melhor estratégia de treino. “Avaliar histórico de saúde, postura e nível de condicionamento faz diferença para evitar lesões e melhorar os resultados”, conclui Luiz Aurelio Rodrigues Watanabe.