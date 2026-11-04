Transcol será gratuito no domingo para estudantes que farão o Enem





O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste mês de novembro, nos dias 8 (próximo domingo) e 15 (no domingo seguinte). Para atender os estudantes que farão as provas, o Cartão Transcol Escolar garantirá gratuidade no transporte coletivo nos dois domingos. Além disso, haverá reforço de ônibus extras de reserva nos terminais de integração do Sistema Transcol.





A empresa informa que os estudantes poderão utilizar o Cartão Transcol Escolar, independentemente de terem ou não comprovação de renda, nos dois domingos de prova. Normalmente, o benefício fica bloqueado nesses dias por não serem letivos. A frota do Sistema Transcol operará conforme a programação habitual dos domingos.





Para auxiliar os estudantes que irão se deslocar de ônibus até o local de prova, a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizará mais 13 veículos de reserva que ficarão distribuídos nos terminais. Se necessário, serão liberados para atender à demanda.





A Ceturb-ES orienta que os estudantes consultem, com antecedência, as linhas que deverão utilizar para chegar aos locais de prova. No site da companhia e no aplicativo Ônibus GV, é possível consultar os horários e os itinerários de todas as linhas, facilitando o planejamento do deslocamento até os locais de aplicação do exame.