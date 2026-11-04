Enem 2026: como acessar o Cartão de Confirmação e consultar o local de prova

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (8). Para conferir o local de prova, o participante deve acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.
O documento também traz o número de inscrição, as datas e os horários de provas, indica se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social, quando for o caso, informa a língua estrangeira escolhida, além de orientações sobre o exame.
O cartão, porém, não substitui o documento oficial de identificação com foto nem a Declaração de Comparecimento. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda aos participantes que levem a cópia impressa do cartão nos dias de exame — 8 e 15 de novembro —, já que é necessário deixar o celular desligado e guardado no envelope porta-objetos.
Se houver alguma informação incorreta no documento, o Ministério da Educação recomenda registrar a tela e procurar o canal oficial de atendimento antes da realização da prova. A orientação é não esperar o dia da prova e não contar com uma mudança automática.
1º: Entre na Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.
2º: Utilize seu login único do Gov.br e clique em “Continuar”.
3º: Na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”.
4º: Clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).
5º: Pronto! O sistema abrirá o Cartão de Confirmação de Inscrição. Para imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.
O exame ainda é uma das principais portas de acesso à educação superior e um instrumento de certificação. Neste ano, o Enem começa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), tornando-se também um importante indicador da qualidade do ensino médio no país.
As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Os participantes podem também utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras vigentes.