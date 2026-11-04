Enem 2026: como acessar o Cartão de Confirmação e consultar o local de prova

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (8). Para conferir o local de prova, o participante deve acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.





O documento também traz o número de inscrição, as datas e os horários de provas, indica se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social, quando for o caso, informa a língua estrangeira escolhida, além de orientações sobre o exame.





O cartão, porém, não substitui o documento oficial de identificação com foto nem a Declaração de Comparecimento. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda aos participantes que levem a cópia impressa do cartão nos dias de exame — 8 e 15 de novembro —, já que é necessário deixar o celular desligado e guardado no envelope porta-objetos.





Se houver alguma informação incorreta no documento, o Ministério da Educação recomenda registrar a tela e procurar o canal oficial de atendimento antes da realização da prova. A orientação é não esperar o dia da prova e não contar com uma mudança automática.