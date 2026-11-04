Checklist do Enem 2026: o que fazer e o que evitar a 4 dias do exame

O primeiro erro a ser evitado, segundo o coordenador, é achar que dá para resolver em poucos dias o que não foi estudado no ano inteiro. “Muitos alunos acabam pensando que estudar de última hora, num volume e numa intensidade muito grande, vai resolver os problemas e as lacunas que foram deixadas ao longo do ano. Mas, na verdade, não vai.”



A orientação repassada nos cursinhos pré-vestibulares é manter o ritmo de estudos que o aluno já vinha seguindo, sem intensificá-lo, e dedicar os últimos dias à revisão do que já foi estudado, em vez de tentar aprender conteúdos novos.



