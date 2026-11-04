Checklist do Enem 2026: o que fazer e o que evitar a 4 dias do exame

A poucos dias do primeiro dia de provas do Enem 2026, neste domingo (8), revisar questões de edições anteriores, descansar sem culpa e separar o material que precisa ser levado no dia estão entre os cuidados recomendados aos candidatos.
Nesta reta final para o exame, A Gazeta ouviu o coordenador pedagógico e professor de Geografia Wagner Scopel, do pré-vestibular Dandara, para orientar os estudantes sobre como organizar os estudos, controlar a ansiedade e evitar imprevistos.
O primeiro erro a ser evitado, segundo o coordenador, é achar que dá para resolver em poucos dias o que não foi estudado no ano inteiro. “Muitos alunos acabam pensando que estudar de última hora, num volume e numa intensidade muito grande, vai resolver os problemas e as lacunas que foram deixadas ao longo do ano. Mas, na verdade, não vai.”
A orientação repassada nos cursinhos pré-vestibulares é manter o ritmo de estudos que o aluno já vinha seguindo, sem intensificá-lo, e dedicar os últimos dias à revisão do que já foi estudado, em vez de tentar aprender conteúdos novos.
Na prática, Wagner sugere dividir os últimos dias de estudo de acordo com as áreas cobradas em cada dia de prova: até domingo, revisar Linguagens, Ciências Humanas e Redação, conteúdos do primeiro dia; e na outra semana, mais próxima do segundo domingo, estudar Ciências da Natureza e Matemática.
Ele também recomenda resolver questões de edições anteriores do Enem, de 2010 em diante, para que os candidatos se familiarizem com o estilo das perguntas e com a metodologia própria da prova, que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI).
O professor não acredita que reproduzir o tempo da prova inteira seja uma boa estratégia, já que o Enem é uma prova longa e desgastante. Usar o tempo real da avaliação para resolver um simulado completo pode acabar cansando ainda mais o aluno nos últimos dias.
O alerta também vale para quem tenta "abraçar" todos os detalhes do conteúdo na revisão.
Se o aluno mantém a mentalidade de 'vou gabaritar a prova e quero saber tudo de tudo', na última semana ele fica apreensivo porque descobre algum detalhe que não sabe. São muitos conteúdos. Ele não pode colocar na cabeça que, se não sabe de uma coisa, não vai bem na prova como um todo
Wagner Scopel, professor e coordenador pedagógico
Wagner aponta uma diferença entre quem faz o Enem pela primeira vez e quem já passou pelo processo antes. "Geralmente, quando o candidato faz a prova pela primeira vez, tende a chegar um pouco mais nervoso e ainda precisa se ambientar. Quem já fez uma vez, ao fazer a segunda ou a terceira, já conhece o processo e tende a ter mais tranquilidade", diz.
Descansar também é estratégia
A indicação do especialista é que, nos últimos dias de preparação, o descanso seja prioridade, especialmente na véspera da prova, quando o aluno deve procurar dormir bem.
"Não adianta querer viver só de estudar, porque o estudante vai chegar com a mente exausta na prova e não vai ter um bom desempenho. No sábado, véspera do exame, eu tiraria um dia para descansar, ir ao cinema, assistir a um filme. Algo para o aluno se distrair e relaxar, para chegar ao dia da prova leve."
Ele recomenda comer bem, cuidar da saúde, fazer atividade física e guardar um tempo para o lazer ao longo de toda a última semana. Para ele, não há mais nenhum conteúdo a recuperar a essa altura.
Checklist
Para levar na mochila:
- Bolsa ou mochila apenas com o necessário;
- Documento oficial de identificação original com foto;
- Caneta esferográfica de tinta preta preta, com tubo transparente;
- Garrafa de água transparente e, de preferência, sem rótulo;
- Lanche em embalagem lacrada ou preparado em casa.
Para evitar imprevistos e eliminação:
- Saia de casa pelo menos uma hora a uma hora e meia de antecedência do horário de fechamento dos portões;
- Desligue o celular antes de entrar na sala de prova. Mesmo dentro do envelope porta-objetos lacrado, se o aparelho emitir qualquer som (como toque, vibração ou alarme), o candidato é eliminado;
- Confira se não está com eletrônicos: smartwatches, fones de ouvido, tablets ou qualquer outro dispositivo eletrônico não pode ficar no bolso ou na carteira;
- Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros são proibidos (salvo por questões médicas ou religiosas comprovadas) e devem ser guardados no envelope.