Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Por que alguns gatos nascem com dedos a mais? Entenda a polidactilia 
Pet

Por que alguns gatos nascem com dedos a mais? Entenda a polidactilia 

Os dedos extras podem aparecer apenas nas patas dianteiras, nas traseiras ou nas quatro
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 12:53

A polidactilia pode conferir às patas dos gatos uma aparência bastante diferente (Imagem: Meetmow | Shutterstock)
A polidactilia pode conferir às patas dos gatos uma aparência bastante diferente Crédito: Imagem: Meetmow | Shutterstock

Embora muitos gatos apresentem aparências semelhantes, alguns se destacam por características físicas que os tornam únicos. Essas diferenças podem ser observadas nas cores e nos padrões da pelagem, no formato das orelhas, na aparência dos olhos e até na estrutura do corpo.

Entretanto, uma particularidade menos conhecida está relacionada à quantidade de dedos nas patas. Enquanto a maioria dos felinos possui 18 dedos, alguns nascem com dedos adicionais, condição conhecida como polidactilia, que pode conferir às patas uma aparência bastante diferente.

O que é a polidactilia em gatos?

A polidactilia é uma condição congênita caracterizada pela presença de dedos adicionais em uma ou mais patas do gato. Isso significa que o animal já nasce com essa particularidade , que pode aparecer apenas nas patas dianteiras, nas traseiras ou nas quatro. Os dedos extras podem ser completamente desenvolvidos, com ossos, articulações e unhas, ou apresentar uma estrutura menor e menos funcional.

Dependendo da posição em que surgem, os dedos extras podem deixar as patas mais largas ou com uma aparência semelhante à de mãos com polegares. A polidactilia não é uma característica específica de uma raça e pode ocorrer tanto em gatos sem raça definida quanto em exemplares de raças como o maine coon.

Por que alguns gatos nascem com dedos a mais?

A presença de dedos adicionais está relacionada a alterações genéticas que interferem na formação das patas durante o desenvolvimento do filhote. Essas alterações podem ser transmitidas dos pais para os descendentes, pois a polidactilia geralmente apresenta um padrão de herança autossômica dominante.

Isso significa que uma única cópia de uma variante genética associada à característica pode ser suficiente para que o animal apresente dedos extras. Entretanto, nem todos os filhotes de um gato polidáctilo necessariamente nascerão com essa particularidade. Além disso, a quantidade e a posição dos dedos adicionais podem variar entre indivíduos da mesma família.

A presença dos dedos extras, geralmente, não interfere no funcionamento das patas dos gatos (Imagem: Betty Jo Rose | Shutterstock)
A presença dos dedos extras, geralmente, não interfere no funcionamento das patas dos gatos Crédito: Imagem: Betty Jo Rose | Shutterstock

Gato polidáctilo pode levar uma vida normal

Na maioria dos casos, a polidactilia não provoca dor nem impede que o gato realize suas atividades normalmente. Os felinos com dedos adicionais costumam caminhar, correr, saltar, brincar e explorar o ambiente sem dificuldades. Isso acontece porque a presença dos dedos extras, quando eles estão bem formados e posicionados, geralmente não interfere no funcionamento das patas.

Entretanto, algumas alterações anatômicas podem favorecer o surgimento de problemas, especialmente quando os dedos apresentam formatos incomuns ou as unhas crescem em direções inadequadas. Nessas situações, o animal pode sentir desconforto ao apoiar as patas ou se movimentar. Por isso, é importante observar o comportamento do animal e verificar se existe alguma dificuldade no dia a dia. 

Quando se preocupar e procurar um veterinário?

Apesar de a polidactilia normalmente não representar um problema de saúde, alguns sinais exigem atenção. Dificuldade para caminhar, mancar, evitar apoiar uma das patas, apresentar sensibilidade ao toque ou demonstrar mudanças repentinas na movimentação podem indicar desconforto. Também é importante observar a presença de inchaço, vermelhidão, ferimentos, secreções ou unhas que estejam crescendo em direção à pele.

Essas alterações podem estar relacionadas a inflamações, infecções ou lesões nos dedos adicionais. Ao identificar qualquer uma dessas situações, o recomendado é procurar um médico-veterinário para avaliar a estrutura das patas e indicar o tratamento adequado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cena do filme
O que escolhemos ver
Organizar a rotina e definir prioridades facilita os estudos para o Enem (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)
Checklist do Enem 2026: o que fazer e o que evitar a 4 dias do exame
Mostra de games
Vitória recebe mostra com até 76 jogos e R$ 15 mil em prêmios; inscrições estão abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.