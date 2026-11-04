Por que alguns gatos nascem com dedos a mais? Entenda a polidactilia 

A polidactilia é uma condição congênita caracterizada pela presença de dedos adicionais em uma ou mais patas do gato. Isso significa que o animal já nasce com essa particularidade , que pode aparecer apenas nas patas dianteiras, nas traseiras ou nas quatro. Os dedos extras podem ser completamente desenvolvidos, com ossos, articulações e unhas, ou apresentar uma estrutura menor e menos funcional.