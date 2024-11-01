Entenda como funciona o TRI, sistema que calcula a nota do Enem

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova extensa e que requer muita atenção para resolver todas as 180 questões, mas isso não é novidade para os participantes. O que muitos podem não saber é como a nota da prova é calculada. O método usado para a correção da prova é chamado de Teoria de Resposta ao Item, conhecido como (TRI). Com ele, é bem provável que pessoas que acertaram o mesmo número de questões tenham pontuações bem diferentes.

Numa parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular, A Gazeta disponibiliza a calculadora TRI, que permite simular a nota do Enem.

O diretor do curso preparatório Gama Pré-Vestibular, Paulo Victor Scherer, explica que a TRI é um método diferente da Teoria Clássica dos Testes, que é mais comum usada em avaliações, em que a pontuação final depende apenas dos acertos que o participante teve na prova — que será realizada nos dois próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro.

"No caso da TRI, tantos os acertos quanto os erros são considerados na hora de realizar o cálculo da nota. Isso acontece porque a Teoria de Resposta ao Item é um sistema estatístico de correção, que mede a proficiência do aluno na prova com outros critérios", detalha o diretor.

Nesse sistema, é feito um balanço das questões que o participante conseguiu resolver e não apenas a análise de questões certas ou erradas. Para o TRI, não importa só quantas perguntas cada pessoa acertou, mas também quais foram essas questões, para mensurar a real habilidade do aluno em cada área da prova.

"A TRI é um índice, não uma somatória individual de várias questões que o aluno acertou. A partir do padrão de acertos que esse aluno tem, é definido um índice de proficiência naquela área" Paulo Victor Scherer - Diretor da Gama Pré-Vestibular

Entretanto esse índice só é calculado depois da aplicação das provas, pois o sistema avalia o desempenho de todos os participantes, considerando a quantidade geral de acertos de cada pergunta. Para definir quais questões são consideradas fáceis e quais são difíceis, a prova utiliza três parâmetros para entender o padrão de cada aluno.

Parâmetro de discriminação : indica como cada questão discrimina a proficiência do aluno com a habilidade avaliada;

: indica como cada questão discrimina a proficiência do aluno com a habilidade avaliada; Parâmetro de dificuldade: mede se uma questão é fácil ou difícil;

mede se uma questão é fácil ou difícil; Parâmetro de acerto casual: indica a probabilidade do participante acertar aquela questão sem dominar a habilidade exigida, é conhecido como o parâmetro do "chute";

De primeira, todo esse funcionamento pode parecer confuso, mas o objetivo desse tipo de correção é avaliar se o participante realmente tinha a capacidade de acertar todas aquelas perguntas e se isso foi feito de forma coerente. O Enem avalia competências básicas de cada área, por isso, se um estudante erra questões fáceis e acerta as difíceis, o sistema entende que o aluno chutou aquelas questões.

"Para ficar mais fácil de entender, é muito incoerente pensar que um aluno vai conseguir resolver uma questão de função exponencial se ele não sabe fazer operação básica de multiplicação matemática " Paulo Vicor Scherrer - Diretor do curso preparatório Gama Pre-Vestibular

Dentro de uma mesma faixa de acerto, o aluno que vai receber uma pontuação maior é o aluno que acertou as questões mais fáceis da prova. “Se um aluno acerta 35 questões, é mais coerente que sejam as 35 mais fáceis. Então, se ele acerta as mais difíceis, a nota dele vai ser mais baixa, porque o algoritmo identifica que ele não é tão proficiente. Outros alunos que acertaram as mesmas 35 questões, mas num padrão mais coerente de assunto, vão ter uma nota maior.”

Como usar a TRI para melhorar o seu desempenho

Por ser um sistema mais complexo do que os tradicionais, é comum que surjam dúvidas e interpretações enganosas sobre a Teoria. “A primeira é que você não pontua por questão que você errou, isso não é verdade. Muita gente acredita que você só vai ter sua nota aumentada a partir do acerto”, explica.

Outra coisa que pode parecer uma boa estratégia é errar as questões difíceis de propósito, em uma tentativa de aumentar a pontuação, mas isso não deve ser feito. "Acertar uma questão acima do seu nível de proficiência não é ruim para você, mas a coerência pedagógica não é isso. O que pode acontecer é esse acerto não te dar uma pontuação muito grande, mas nenhum aluno vai perder pontos pelos seus acertos."