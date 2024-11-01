Os cuidados do candidato com a alimentação devem começar às vésperas da prova Crédito: Freepik

A Gazeta consultou especialista para dar dicas sobre o que comer e o que evitar no dia do exame. O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece no próximo domingo (3) e deve reunir mais de 74 mil estudantes no Espírito Santo. Os candidatos aproveitam os últimos dias para relembrar os conteúdos importantes e descansar para estarem preparados para a avaliação. Mas você sabia que a alimentação pode ser uma aliada nesse processo?consultou especialista para dar dicas sobre o que comer e o que evitar no dia do exame.

Os cuidados com a alimentação devem começar às vésperas da prova. Isso porque as refeições noturnas podem ter uma grande influência na noite de descanso, que é essencial para uma boa avaliação. O nutricionista Paulo Vitor Tiradentes explica a importância desses cuidados e dá dicas para quem vai prestar o vestibular

Na véspera da prova

Tiradentes explica que a alimentação deve ser focada para proporcionar energia. E ressalta que é preciso evitar frituras, fast-food, refrigerantes, refeições pesadas – como feijoada, por exemplo – e alimentos que apresentem efeito laxativo. Além disso, o nutricionista orienta os candidatos a não consumirem alimentos e preparos que não estão habituados a comer. Também não é recomendado ir a lugares onde não conheça a procedência dos ingredientes, para evitar possíveis desconfortos e infecções intestinais no dia da avaliação.

O especialista afirma que a alimentação deve ser focada para proporcionar energia e evitar desconfortos ou sintomas de mal-estar. “No jantar, um prato de comida com quantidades adequadas ou até mesmo um sanduíche natural são boas opções para não prejudicar a digestão e não ficar com o estômago cheio, o que vai proporcionar uma boa noite de sono”, completa Paulo Vitor.

Your browser does not support the audio element. Enem 2024: saiba o que comer e o que evitar comer no dia da prova

No dia da prova

A atenção deve continuar no dia da prova. Tiradentes reforça que, ao mesmo tempo que uma alimentação equilibrada pode ajudar no desempenho no exame, outros tipos de refeição podem causar o efeito contrário. "Alimentos ricos em proteína, por exemplo, são nutritivos, dão energia e saciedade." explica

"Comidas que são muito ricas em açúcar e carboidratos podem causar inchaço, indigestão e aquela sensação de leseira, muito comum ao comer alimentos mais pesados" Paulo Vitor Tiradentes - Nutricionista

O candidato deve dar preferência a um café da manhã nutritivo. “Pão com ovo, frutas, crepioca ou iogurte natural com frutas e aveia e sucos naturais são opções bastante interessantes”, sugere Paulo.

O nutricionista diz que é importante fazer um almoço equilibrado e balanceado e ter cuidado com os excessos . "Um prato de comida com quantidades adequadas de arroz, feijão, uma boa fonte de proteína e salada é uma excelente opção para refeição antecedente à prova", orienta.

Durante a prova

Pelo tempo de duração do exame, os participantes podem levar lanches para comer durante a aplicação da prova, mas é preciso escolher os alimentos com cuidado. “Sanduíche natural, frutas, barrinhas de cereal, barrinhas de proteínas, chocolates com alta concentração de cacau, mix de castanhas, são ótimas opções. Se a pessoa quiser uma opção mais prática, deve priorizar os biscoitos mais leves e saudáveis, como torradas integrais”, sugere o nutricionista.

O nervosismo é comum entre os participantes no dia da prova. Entretanto, descontar a ansiedade em determinados alimentos pode atrapalhar ainda mais o candidato, alerta Tiradentes.