Enem 2024: reveja live de revisão e dicas para a prova de História

Nesta reta final de preparação para o maior vestibular do país, candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem repassar o conteúdo estudado durante o ano com as lives de revisão que estão sendo transmitidas gratuitamente por A Gazeta em parceria com o curso Gama Pré-Vestibular. Nesta quinta feira (31), o aulão foi ministrado pela professora do curso Grazi Menezes e dedicado a revisar os conteúdos mais cobrados na disciplina de História.
Nesta semana, a série de vídeos preparatórios do Enem na Mira foi direcionada para os conteúdos que caem no primeiro dia de prova — próximo domingo, dia 3 de novembro — e é integrada pelas áreas de Linguagens, Redação e Ciências Humanas - Filosofia, Sociologia, História e Geografia. Se você perdeu alguma das transmissões, não se preocupe, ainda dá tempo de revê-las no site de A Gazeta a qualquer momento.
O Enem na Mira está sendo transmitido de segunda a sexta-feira, às 19h30. Confira a programação:
- Segunda-feira (28): Revisão Filosofia e Sociologia
- Terça-feira (29): Revisão Linguagens
- Quarta-feira (30): Revisão Geografia
- Quinta-feira (31): Revisão História
- Sexta-feira (1º): Revisão Redação