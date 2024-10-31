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Enem 2024: reveja live de revisão e dicas para a prova de História

A Gazeta transmite aulão com professora do Gama Pré-Vestibular, que repassa os conteúdos mais cotados para cair na disciplina nesta edição; saiba mais
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

31 out 2024 às 10:16

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 10:16

Nesta reta final de preparação para o maior vestibular do país, candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem repassar o conteúdo estudado durante o ano com as lives de revisão que estão sendo transmitidas gratuitamente por A Gazeta em parceria com o curso Gama Pré-Vestibular. Nesta quinta feira (31), o aulão foi ministrado pela professora do curso Grazi Menezes e dedicado a revisar os conteúdos mais cobrados na disciplina de História. 
Nesta semana, a série de vídeos preparatórios do Enem na Mira foi direcionada para os conteúdos que caem no primeiro dia de prova — próximo domingo, dia 3 de novembro — e é integrada pelas áreas de Linguagens, Redação e Ciências Humanas - Filosofia, Sociologia, História e Geografia. Se você perdeu alguma das transmissões, não se preocupe, ainda dá tempo de revê-las no site de A Gazeta a qualquer momento. 
O Enem na Mira está sendo transmitido de segunda a sexta-feira, às 19h30. Confira a programação:

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