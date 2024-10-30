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Esquema especial

Ceturb vai disponibilizar 26 ônibus extras para atender estudantes no Enem

Publicado em

30 out 2024 às 17:24
Governador anuncia mais 66 novos ônibus climatizados para o Transcol
Ônibus extras estarão disponíveis para atender os estudantes no Enem, caso seja necessário Crédito: Governo do Estado
A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou nesta quarta-feira (30) que vai disponibilizar ônibus extras para auxiliar no transporte dos estudantes que forem participar das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão aplicadas nos próximos dias 3 e 10 de novembro.
Ao todo, 26 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados, caso seja necessário, para atender à demanda. Além disso, a Ceturb vai autorizar o uso de cartões de estudante e gratuidade, que normalmente ficam bloqueados no domingo por não se tratar de um dia letivo.
Nos dias das provas, agentes da fiscalização estarão a postos em locais espalhados pela Região Metropolitana da Grande Vitória para identificar as linhas que precisarem de reforço.
A companhia recomenda que os estudantes não deixem para verificar quais linhas utilizarão no dia prova em cima da hora. Pelo site www.ceturb.es.gov.br e pelo Disque Ceturb (0800 039 1517), é possível consultar os quadros horários e os itinerários de todas as linhas.
Ceturb vai disponibilizar 26 ônibus extras para atender estudantes no Enem

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Breno Coelho

Estagiário / [email protected]
Breno Coelho
“Balcão de Apate”

PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular

Publicado em 16/04/2026 às 11:00
Unidade da Farmácia Popular
Operação mira fraude no programa Farmácia Popular Ministério da Saúde/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação “Balcão de Apate”, com o objetivo de combater desvios no Programa Farmácia Popular, em Cariacica, na Grande Vitória.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, em endereços ligados aos investigados.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos aparecia como principal beneficiário dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo programa. Já outro concentrava mais de 70% das dispensações (entrega de medicamentos aos pacientes) registradas.

A apuração indica possível simulação de vendas inexistentes para justificar a retirada de medicamentos, o que pode ter causado prejuízo superior a R$ 200 mil aos cofres públicos.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam diversas receitas médicas do tipo azul e de controle especial em branco — muitas já assinadas — além de um celular, que será submetido à perícia.

Crimes investigados

Os envolvidos podem responder, em tese, por estelionato contra a União e inserção de dados falsos em sistemas públicos.

Origem do nome da operação

O nome “Balcão de Apate” faz referência à figura da mitologia grega associada à fraude e ao engano deliberado, em alusão ao esquema investigado, que envolveria a inserção de dados fictícios no sistema do programa.

Sobre o Farmácia Popular

O Programa Farmácia Popular é uma política pública do governo federal voltada à ampliação do acesso a medicamentos essenciais, especialmente para o tratamento de doenças crônicas, com oferta gratuita ou subsidiada em farmácias credenciadas.


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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra

Publicado em 16/04/2026 às 10:55
Delegacia Regional da Serra
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado Crédito: Google Maps

Uma jovem de 19 anos foi mantida trancada em casa, espancada e torturada pelo marido, de 23 anos, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Durante as agressões, ela teve o cabelo cortado e o rosto desfigurado. O suspeito chegou a confessar os crimes aos policiais militares que atenderam à ocorrência, na última quarta-feira (15). Ele alegou ter cometido as agressões após ler mensagens no celular da vítima.

O caso foi descoberto depois que a jovem conseguiu escapar da casa onde era mantida e correu até uma companhia da Polícia Militar para pedir ajuda. Os agentes foram até o endereço e prenderam o homem. Durante a ação, vizinhos tentaram impedir a prisão, arremessando objetos contra a equipe, mas o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por sequestro e cárcere privado qualificado.

Devido aos ferimentos, a jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Destruição

Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Publicado em 15/04/2026 às 21:29
Fogo começou no quarto do apartamento em Jardim Camburi Vinicius Colini

Um apartamento pegou fogo na noite desta quarta-feira (15) na Rua Darly Antônio Lima, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O imóvel pertence ao aposentado Deilson Beltrame, que estava na sala quando percebeu as chamas em um dos quartos do imóvel.

“A única coisa que estava ligada no quarto era o carregador do celular, lem cima da cama, mas sem o celular. Eu estava assistindo, inclusive, uma reportagem sobre um apartamento que pegou fogo, e, de repente, aquela fumaceira danada dentro do quarto”, narrou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

Apartamento pega fogo em Jardim Camburi, em Vitória Vinicius Colini

O aposentado, que faz tratamento de quimioterapia e estava sozinho em casa no momento do ocorrido, contou ainda que chegou a tentar apagar as chamas com o extintor, mas não conseguiu. “Eu só fechei a porta e desci para pedir socorro. (...) Liguei para os bombeiros, para a polícia, completou.

Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Municipal e às Polícias Civil e Militar.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Sul do ES

BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)

Publicado em 15/04/2026 às 20:17

A BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (16), segundo a Ecovias Capixaba. A interdição ocorrerá nos dois sentidos da rodovia, no km 369, às 14h, com duração estimada de 20 minutos.


Segundo a concessionária que administra a via, a detonação de rochas é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR 101 Sul, no trecho entre Anchieta e Iconha, que deve ser concluído no final de 2026. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa normalização do tráfego.


A atividade será executada por meio de técnica de fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação de aproximadamente 58,08 metros cúbicos. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Publicado em 15/04/2026 às 20:07

Um homem de 56 anos, suspeito de agredir a própria irmã, de 64 anos, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Odir Moreira, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com as informações da polícia, ele teria ofendido e agredido fisicamente a vítima dentro da residência da família.


A violência, segundo a polícia, só foi interrompida após a intervenção de familiares. Após o crime, ele fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar, mas acabou localizado amarrado em uma rua e depois foi encaminhado à delegacia.


A vítima, que sofre de problemas de saúde, incluindo doença de Parkinson e depressão, não teve condições de prestar depoimento devido ao estado físico e emocional no momento da ocorrência. Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema prisional. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Problemas na estrutura

Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio

Publicado em 15/04/2026 às 19:03

Uma casa no bairro São Vicente foi demolida nesta quarta-feira (15) pela prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, após o imóvel apresentar risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil do município, a residência ameaçava cair e danificar outras próximas, além de um posto de saúde também perto.

 

A Defesa Civil de Afonso Cláudio informou que o imóvel apresentava rachaduras, instabilidade do solo pelo excesso de umidade e comprometimento da fundação. Após uma visita técnica no dia 31 de março deste ano, o local foi interditado.

 

Um casal vivia na residência, e, segundo o órgão, hoje está morando em outra residência na cidade e inscritos para recebimento de moradia popular junto à Secretaria de Assistência Social da prefeitura. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Horas após o crime

Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Publicado em 15/04/2026 às 17:47
Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia de Barra de São Francisco Gazeta Norte

Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime. 


Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada. 

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Crime em Laranjeiras

Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Publicado em 15/04/2026 às 17:29

Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.


Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Dados do Inmet

Santa Teresa registra 13,8°C e bate recorde de frio do outono no ES

Publicado em 15/04/2026 às 11:55
Vista do alto de Santa Teresa, no ES
Vista do alto de Santa Teresa, no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, registrou 13,8°C na madrugada desta quarta-feira (15) e bateu recorde de frio do outono de 2026 no Estado até o momento. O dado foi confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
Segundo o meteorologista do Inmet, Lucas Alberto Fumagalli Coelho, o município liderou as menores temperaturas no período recente. Na sequência aparece Venda Nova do Imigrante, com 13,9°C registrados também nesta quarta-feira e que, de acordo com o órgão, já vinha de uma sequência de noites frias e registrou 14,1°C na terça-feira (14), mantendo o padrão de queda nos termômetros na região serrana.
Outras cidades capixabas também tiveram as menores temperaturas do ano nesta quarta-feira, como Afonso Cláudio (14,9°C), Alegre (16,6°C), Marilândia (17,4°C), Presidente Kennedy (19,2°C) e Vila Velha (19,3°C). 
Apesar do destaque recente, o recorde de menor temperatura de 2026 no Espírito Santo ainda pertence a Venda Nova do Imigrante, que marcou 13,6°C no dia 15 de janeiro.De acordo com o Inmet, o episódio desta quarta-feira chama atenção pela concentração de temperaturas mais baixas em diferentes regiões do Estado, especialmente na região serrana, típica por registrar os menores índices térmicos capixabas.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Zumbi dos Palmares

Homem é espancado por traficantes ao tentar trocar bike elétrica furtada por drogas

Publicado em 15/04/2026 às 11:33
Um furto de bicicleta elétrica terminou em espancamento na tarde de terça-feira (14), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O suspeito do crime, identificado como Roque Sílvio Santos de Jesus, de 34 anos, foi agredido por traficantes ao tentar trocar o objeto por drogas.
Segundo a Polícia Militar, um jovem de 20 anos acionou o Ciodes (190) após ter a bicicleta furtada e reconhecer o suspeito, que seria morador da região. Ele encontrou Roque saindo de um beco com o veículo.
O homem estava ferido e foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Ele confessou que foi vítima de agressão ao tentar negociar a bicicleta em um ponto de tráfico.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
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